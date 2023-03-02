Saúde mental, um assunto para todo momento

No mês de janeiro existe uma campanha chamada janeiro branco, organizada pelo instituto Janeiro Branco, que se dedica a construir uma cultura da saúde mental na humanidade. O objetivo da campanha é chamar atenção para esse assunto tão necessário de abordar, que é a Saúde Mental.

O diálogo sobre saúde mental é extremamente importante, não somente no mês de janeiro, como durante o ano todo. Precisamos estar saudáveis mentalmente para fazer ações simples do nosso dia a dia, como estudar, trabalhar, cozinhar... e pensando nesse cuidado que todos devemos ter que eu e a Gina Strozzi criamos um instituto chamado Menina Líder de si mesma, que capacita meninas com ferramentas socioemocionais para desenvolver habilidades de autogestão e de autoliderança para a vida.

As meninas estão mais expostas a elementos estressantes, psicológicos e físicos, incluindo violência, abuso e estupro. De acordo com a Organização Mundial de Saúde , as condições de saúde mental são responsáveis por 16% da carga total de doenças e lesões em pessoas com idades entre 10 e 19 anos em todo o mundo.

Dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) , indicam que para além dos índices sobre desempenho escolar, alimentação e atividades físicas, a saúde mental de jovens de 13 a 17 anos precisa de atenção. Principalmente as meninas, que estão sofrendo mais. As meninas são as mais afetadas e prejudicadas no mundo todo.

O Instituto Menina Líder de si mesma foi criado pensando na trajetória da menina à mulher, que é um percurso super importante e com muito valor para a aprendizagem de hábitos socioemocionais para o estabelecimento, garantia e manutenção de bem-estar mental ao longo da vida. “Múltiplos fatores determinam a saúde mental de uma menina. Quanto mais exposta ela estiver a fatores de risco, maior o potencial de impactos negativos, assim como o recrutar em si de vastos repertório de dores emocionais e escalas de sofrimentos que podem determinar sua condição psicológica e escolhas/posicionamentos/respostas na esfera pessoal e profissional ao longo da vida”, alerta a Gina.

Entre as condições presentes na fase do “SER MENINA” temos diferentes realidades, entre elas temos o desejo de autonomia, a pressão para se formatar ao feminino, a violência (incluindo pais severos, ausentes e bullying),a qualidade de vida em casa e suas relações com seus pais e cuidadores, problemas socioeconômicos, vulnerabilidades à violência sexual, que tem uma relação direta com a saúde mental prejudicada no presente e futuro, e os estigmas, a discriminação ou exclusão, além de falta de acesso a serviços de saúde, educação e apoio de qualidade.

O instituto tem o objetivo de auxiliar essas meninas que precisam se capacitar e ter segurança emocional.

E uma das principais ferramentas que elas possuem é a inteligência emocional para romper com vícios emocionais (medos, baixa autoestima, crenças de inferioridade, desencorajamentos, dificuldades, barreiras e crenças incapacitantes).

O nosso instituto é focado em meninas, porém, todas as pessoas estão suscetíveis a sofrer com problemas relacionados a saúde mental, é muito importante que você procure alguém que possa te dar um suporte em momentos de dificuldades.