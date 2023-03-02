Saúde mental, um assunto para todo momento

No mês de janeiro existe uma campanha chamada janeiro branco, organizada pelo instituto Janeiro Branco, que se dedica a construir uma cultura da saúde mental na humanidade. O objetivo da campanha é chamar atenção para esse assunto tão necessário de abordar, que é a Saúde Mental.
O diálogo sobre saúde mental é extremamente importante, não somente no mês de janeiro, como durante o ano todo. Precisamos estar saudáveis mentalmente para fazer ações simples do nosso dia a dia, como estudar, trabalhar, cozinhar... e pensando nesse cuidado que todos devemos ter que eu e a Gina Strozzi criamos um instituto chamado Menina Líder de si mesma, que capacita meninas com ferramentas socioemocionais para desenvolver habilidades de autogestão e de autoliderança para a vida.
As meninas estão mais expostas a elementos estressantes, psicológicos e físicos, incluindo violência, abuso e estupro. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, as condições de saúde mental são responsáveis por 16% da carga total de doenças e lesões em pessoas com idades entre 10 e 19 anos em todo o mundo.
Dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), indicam que para além dos índices sobre desempenho escolar, alimentação e atividades físicas, a saúde mental de jovens de 13 a 17 anos precisa de atenção. Principalmente as meninas, que estão sofrendo mais. As meninas são as mais afetadas e prejudicadas no mundo todo.
O Instituto Menina Líder de si mesma foi criado pensando na trajetória da menina à mulher, que é um percurso super importante e com muito valor para a aprendizagem de hábitos socioemocionais para o estabelecimento, garantia e manutenção de bem-estar mental ao longo da vida. “Múltiplos fatores determinam a saúde mental de uma menina. Quanto mais exposta ela estiver a fatores de risco, maior o potencial de impactos negativos, assim como o recrutar em si de vastos repertório de dores emocionais e escalas de sofrimentos que podem determinar sua condição psicológica e escolhas/posicionamentos/respostas na esfera pessoal e profissional ao longo da vida”, alerta a Gina.
Entre as condições presentes na fase do “SER MENINA” temos diferentes realidades, entre elas temos o desejo de autonomia, a pressão para se formatar ao feminino, a violência (incluindo pais severos, ausentes e bullying),a qualidade de vida em casa e suas relações com seus pais e cuidadores, problemas socioeconômicos, vulnerabilidades à violência sexual, que tem uma relação direta com a saúde mental prejudicada no presente e futuro, e os estigmas, a discriminação ou exclusão, além de falta de acesso a serviços de saúde, educação e apoio de qualidade.
O instituto tem o objetivo de auxiliar essas meninas que precisam se capacitar e ter segurança emocional.
E uma das principais ferramentas que elas possuem é a inteligência emocional para romper com vícios emocionais (medos, baixa autoestima, crenças de inferioridade, desencorajamentos, dificuldades, barreiras e crenças incapacitantes).
O nosso instituto é focado em meninas, porém, todas as pessoas estão suscetíveis a sofrer com problemas relacionados a saúde mental, é muito importante que você procure alguém que possa te dar um suporte em momentos de dificuldades.
E como diz a frase de Fernando Pessoa “Pedras no caminho? Guardo todas. Um dia vou fazer um castelo…”, existem diversas pedras no caminho que podem nos derrubar, os problemas de saúde mental são um exemplo, mas todos temos o poder de utilizar dessas pedras para transformar tudo aquilo de ruim que acontece conosco em algo melhor!