Verônica Bezerra
Advogada, coordenadora de Projetos CADH, mestre em Direitos e Garantias Fundamentais (FDV) e especialista em Direitos Humanos e Segurança Pública

Como acolher a dor antes que ela se transforme em tragédia

É preciso refletir sobre como uma sociedade que exige saúde mental impecável de seus membros contribui para o silenciamento, responsabilizando-os apenas após a tragédia consumada

Publicado em 08/12/2025 às 03h15


