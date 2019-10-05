Verônica Bezerra
Advogada, coordenadora de Projetos CADH, mestre em Direitos e Garantias Fundamentais (FDV) e especialista em Direitos Humanos e Segurança Pública

Brasil vive fenômeno da precariedade da vida de corpos mais vulneráveis

A primavera se preparava para invadir a vida de Ágatha, mas chegou atrasada. O futuro da menina foi interceptado por doses de liga de chumbo detonada por uma espoleta

Publicado em 05/10/2019 às 05h00
