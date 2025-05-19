Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Comportamento

Bebês reborn: a relação com o outro é sempre desafiadora

Quando se estabelece uma relação com um “pseudo-outro”, considerando que o outro é um objeto que não desagrada, não reage, não pede e não espera, propõe-se algo não previsto

Públicado em 

19 mai 2025 às 02:00
Verônica Bezerra

Colunista

Verônica Bezerra

Vivemos atualmente uma crise humanitária em que milhões de pessoas morrem de fome e precisam de cuidados; em contrapartida de outras pessoas que adotam bonecos para cuidar como se filhos fossem. Um dissenso existencial que tem demandado absurdamente sistemas e mecanismos, e despertado preocupação de especialista em saúde mental.
Os chamados “bebês reborn” viraram uma mania, nada sadia, entre pessoas que compram ou “adotam” bonecos realistas e passam a estabelecer uma relação de concepção real.
Referimo-nos a bonecos realistas feitos à mão com muita semelhança com bebês reais, pois possuem detalhes hiperrealistas, cabelos implantados, olhos de vidro e pele macia. Produzidos com materiais como silicone e vinil, por meio de um processo complexo e demorado, sendo que algumas artistas até simulam o parto desses bebês, com placenta e líquido amniótico sintético. Originários dos EUA, na década de 1990, são criados por artesãs, chamadas de "cegonhas".

Veja Também

Projeto prevê multa para quem levar bebê reborn para atendimento médico em Vitória

Projeto de lei prevê multa para quem usa bebê reborn para ter prioridade

As mães dos bebês reborn também choram

De acordo com o senso do IBGE de 2022, a taxa de casais que não querem ter filhos em 25 anos subiu de 13% para 19%, baseada em diversas razões, dentre elas a questão dos recursos financeiros e a inexistência de uma rede de apoio, mas também, de forma não declarada, a dificuldade de hoje em dia de exercer a partilha e a comunhão, o que fundamenta uma sociedade de características individualistas.
Nesta esteira, chama atenção as pessoas que querem ser “pais”, mas não querem um compromisso com uma criança de verdade. De acordo com alguns especialistas em comportamento humano, entre elas Gisele Hedler: “existem fragilidades emocionais associadas ao substituir o cuidado de 'filhos reais' por bonecos ultrarrealistas. Mulheres que agem dessa maneira para suprir necessidades emocionais profundas, como luto não resolvido, desejo de maternidade não realizado ou carências afetivas.”
Como se não bastasse o festival de insanidades, no início deste mês, foi aprovado um projeto de lei que inclui o Dia da Cegonha Reborn no calendário da cidade do Rio de Janeiro, com o objetivo em homenagear as artesãs que confeccionam os bebês, mais conhecidas como “arte das cegonhas”.
BrasÃ­lia (DF), 16/05/2025 - BebÃª reborn. Foto: Valter Campanato/AgÃªncia Brasil
Bebês reborn Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
A concepção, gestação e educação de uma pessoa, passa por processos que são, obrigatoriamente, uma via de mão dupla. Quando nasce um filho, nasce uma mãe e um pai, que vão tentando se constituir enquanto comunidade familiar, em um processo que envolve emoções, ganhos e perdas.
A relação com o outro sempre é desafiadora, desde de que humano seja, pois não há controle sobre o outro. Quando se estabelece uma relação com um “pseudo-outro”, considerando que o outro é um objeto que não desagrada, não reage, não pede e não espera, propõe-se algo não previsto e denuncia a loucura de uma humanidade que consegue cavar ainda mais o fundo do poço, deixando explícito que o nível de individualismo se encontra em níveis estratosféricos e o desejo de que o outro seja uma coisa e não uma pessoa.

Verônica Bezerra

Advogada, coordenadora de Projetos CADH, mestre em Direitos e Garantias Fundamentais (FDV) e especialista em Direitos Humanos e Segurança Pública

Tópicos Relacionados

Comportamento Psicologia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pela primeira vez, lista tríplice para o TRE-ES vai ser composta só por mulheres
Imagem de destaque
Governo quer liberar R$ 7 bilhões do FGTS a 10 milhões de trabalhadores, diz ministro
Imagem de destaque
Proteína vegetal: 5 receitas leves e saudáveis para almoço e jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados