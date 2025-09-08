Advogada, coordenadora de Projetos CADH, mestre em Direitos e Garantias Fundamentais (FDV) e especialista em Direitos Humanos e Segurança Pública
A operação Carbono Oculto e seus ensinamentos para a sociedade brasileira
A operação oferece um novo paradigma para o Brasil: o de uma justiça que age não para ser vista, mas para ser sentida nos avanços reais da sociedade
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00