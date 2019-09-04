Vergonha! Feminicídio está em alta no Espírito Santo

Nos primeiros oito meses de 2019 ocorreram 23 casos de feminicídio no ES. Em 2018, foram 21. Crédito: Divulgação

Agosto, mês de combate à violência contra a mulher, terminou com o índice de feminicídios em alta. O ano já acumula 23 assassinatos do gênero, contra 21 do mesmo período do ano passado. Todas as regiões do Estado registraram esse tipo de crime.



A pior



A região metropolitana liderou as ocorrências, com aumento de 71,4% no registro de feminicídios. Foram 12 neste ano, enquanto que no ano passado, no mesmo período, aconteceram sete assassinatos.

Em casa

Em 95% dos casos, os crimes aconteceram a partir da ação de marido, ex-marido, namorado ou companheiro. A arma de fogo foi utilizada em 35% dos assassinatos de mulheres.

Heróis

O jogo Linhares x Vilavelhense, no campo do Tupy, pela Copa Espírito Santo, teve 17 pagantes ontem.

Super-heróis

Tá achando pouco? Tem coisa pior: no sábado passado, o Sport se deslocou de Colatina para enfrentar o Tupy no Robertão, na Serra. O “clássico” atraiu 11 torcedores que pagaram ingresso.

Eles merecem!

O que a Assembleia Legislativa está esperando pra dar um medalha ou homenagear esses 28 heróis?

E as crianças, doutor?

O secretário estadual da Saúde, Nésio Medeiros, foi convocado para ser ouvido, amanhã, na Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente da Assembleia. Em pauta, as péssimas condições estruturais (coisa triste) do Hospital Infantil de Vitória.

É quase pecado

Só falta agora o Bolsonaro arranjar briga com o papa Francisco.

Lauriete desabafa

Recém-separada do ex-senador Magno Malta, a deputada e cantora gospel Lauriete enfrenta outro desafio na sua vida pessoal: dar um fim aos boatos que circulam nas redes sociais e em pequenos veículos de comunicação sobre o fim do seu primeiro casamento.

Lauriete desabafa 2

As mensagens envolvem a separação do seu primeiro marido e pai da sua única filha, o vereador de Vila Velha Reginaldo Almeida.

Lauriete desabafa 2

“Minha primeira reação foi de manter o sábio silêncio, mas tudo tem limite. A maldade, com intenso sofrimento, chegou ao coração de muitos inocentes”, desabafa Lauriete.

Vai lá

O depoimento da cantora, que pela primeira vez vem a público se manifestar sobre o fim do seu primeiro casamento, está no Blog da coluna no Gazeta Online.

A noite dos cristais

Fechado para um evento comercial, um badalado restaurante da Praia do Canto foi palco de baixaria na noite de terça. A festa foi encerrada com muita gente bêbada, taças quebradas e a “ocupação” do sistema de som, que passou a tocar só funk.

A noite dos cristais 2

Por causa da farra não prevista e do prejuízo, inclusive para a imagem da casa, a gerência acabou com a bagunça. Sob protesto dos baladeiros, é claro.

Respeitem as mulheres

Conteúdos da Lei Maria da Penha farão parte da formação dos alunos da rede municipal de ensino de Montanha, no Norte do Estado.

Em cima do muro

O secretário estadual de Esporte, Júnior Abreu, publicou nas redes sociais um desenho com a projeção do futuro placar eletrônico do Kleber Andrade. Na imagem, está registrado o placar Rio Branco 2 x 2 Serra.

A missão

Marcelo Zenkner, ex-promotor de Justiça no Espírito Santo, assume nesta segunda-feira o maior desafio da sua carreira: comandar a diretoria que combate e previne a corrupção em todo o sistema Petrobras, no Brasil e no mundo.

A promoção

Zenkner era membro do Comitê de Medidas Disciplinares e consultor da presidência da empresa. Agora passa a ser o diretor executivo de Governança e Conformidade.

Visitando o vizinho

O deputado Lorenzo Pazolini (sem partido) quer ser candidato a prefeito de Vitória, mas no sábado passado estava distribuindo panfletos na feira de Itapoã, em Vila Velha.

Alô, capixabas!

Este vídeo pode te interessar

No Estado que vai destinar mais dinheiro para a Segurança do que para a Educação, não está faltando mais educação?

A Gazeta integra o Saiba mais