Vergonha! Feminicídio está em alta no Espírito Santo

O ano já acumula 23 assassinatos do gênero, contra 21 do mesmo período do ano passado. Todas as regiões do Estado registraram esse tipo de crime

Vitória
Publicado em 04/09/2019 às 16h24
Atualizado em 29/09/2019 às 15h10
Nos primeiros oito meses de 2019 ocorreram 23 casos de feminicídio no ES. Em 2018, foram 21. Crédito: Divulgação
Nos primeiros oito meses de 2019 ocorreram 23 casos de feminicídio no ES. Em 2018, foram 21. Crédito: Divulgação

Agosto, mês de combate à violência contra a mulher, terminou com o índice de feminicídios em alta. O ano já acumula 23 assassinatos do gênero, contra 21 do mesmo período do ano passado. Todas as regiões do Estado registraram esse tipo de crime.

A pior

A região metropolitana liderou as ocorrências, com aumento de 71,4% no registro de feminicídios. Foram 12 neste ano, enquanto que no ano passado, no mesmo período, aconteceram sete assassinatos.

Em casa

Em 95% dos casos, os crimes aconteceram a partir da ação de marido, ex-marido, namorado ou companheiro. A arma de fogo foi utilizada em 35% dos assassinatos de mulheres.

Heróis

O jogo Linhares x Vilavelhense, no campo do Tupy, pela Copa Espírito Santo, teve 17 pagantes ontem.

Super-heróis

Tá achando pouco? Tem coisa pior: no sábado passado, o Sport se deslocou de Colatina para enfrentar o Tupy no Robertão, na Serra. O “clássico” atraiu 11 torcedores que pagaram ingresso.

Eles merecem!

O que a Assembleia Legislativa está esperando pra dar um medalha ou homenagear esses 28 heróis?

E as crianças, doutor?

O secretário estadual da Saúde, Nésio Medeiros, foi convocado para ser ouvido, amanhã, na Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente da Assembleia. Em pauta, as péssimas condições estruturais (coisa triste) do Hospital Infantil de Vitória.

É quase pecado

Só falta agora o Bolsonaro arranjar briga com o papa Francisco.

Lauriete desabafa

Recém-separada do ex-senador Magno Malta, a deputada e cantora gospel Lauriete enfrenta outro desafio na sua vida pessoal: dar um fim aos boatos que circulam nas redes sociais e em pequenos veículos de comunicação sobre o fim do seu primeiro casamento.

Lauriete desabafa 2

As mensagens envolvem a separação do seu primeiro marido e pai da sua única filha, o vereador de Vila Velha Reginaldo Almeida.

Lauriete desabafa 2

“Minha primeira reação foi de manter o sábio silêncio, mas tudo tem limite. A maldade, com intenso sofrimento, chegou ao coração de muitos inocentes”, desabafa Lauriete.

Vai lá

O depoimento da cantora, que pela primeira vez vem a público se manifestar sobre o fim do seu primeiro casamento, está no Blog da coluna no Gazeta Online.

A noite dos cristais

Fechado para um evento comercial, um badalado restaurante da Praia do Canto foi palco de baixaria na noite de terça. A festa foi encerrada com muita gente bêbada, taças quebradas e a “ocupação” do sistema de som, que passou a tocar só funk.

A noite dos cristais 2

Por causa da farra não prevista e do prejuízo, inclusive para a imagem da casa, a gerência acabou com a bagunça. Sob protesto dos baladeiros, é claro.

Respeitem as mulheres

Conteúdos da Lei Maria da Penha farão parte da formação dos alunos da rede municipal de ensino de Montanha, no Norte do Estado.

Em cima do muro

O secretário estadual de Esporte, Júnior Abreu, publicou nas redes sociais um desenho com a projeção do futuro placar eletrônico do Kleber Andrade. Na imagem, está registrado o placar Rio Branco 2 x 2 Serra.

A missão

Marcelo Zenkner, ex-promotor de Justiça no Espírito Santo, assume nesta segunda-feira o maior desafio da sua carreira: comandar a diretoria que combate e previne a corrupção em todo o sistema Petrobras, no Brasil e no mundo.

A promoção

Zenkner era membro do Comitê de Medidas Disciplinares e consultor da presidência da empresa. Agora passa a ser o diretor executivo de Governança e Conformidade.

Visitando o vizinho

O deputado Lorenzo Pazolini (sem partido) quer ser candidato a prefeito de Vitória, mas no sábado passado estava distribuindo panfletos na feira de Itapoã, em Vila Velha.

Alô, capixabas!

No Estado que vai destinar mais dinheiro para a Segurança do que para a Educação, não está faltando mais educação?

