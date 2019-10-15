Você está diante da realidade, e ela te fará crescer

PERGUNTA LEITOR: "Estou muito deprimida. Me envolvi com um colega de trabalho, e foi decepcionante! Sou casada, mãe e não encontrei o que esperava nesta aventura. Achei que meu casamento estava ruim, mas agora estou me sentido muito pior que antes. O que eu faço?"



Cara leitora, ao contrário do que - agora levada pela confusão emocional - pensa, não há dúvida para obter, você mesma, sua resposta. Todavia, antes de apontar-lhe, deixe-me propor uma simples pergunta: o que esperava desta aventura? Talvez esperava tudo o que a fantasia nos indica como certo, e se tal for… Aí residem seus verdadeiros problemas, para além do incômodo moral de ter traído seu marido. Há um erro comum em mulheres que se envolvem com parceiros fora do casamento: a ideia de que será suprida a demanda emocional que as leva a ter interesse extraconjugal.

O que algumas mulheres ignoram é a realidade de que um homem adulto que se propõe a uma relação extraconjugal com uma mulher casada está disposto a tudo, menos a viver uma história de amor que supra as demandas do coração feminino. Você, cara leitora, pelo que escreveu, não destoa da grande maioria, e acreditou que viveria um romance onde só te ofereciam sexo. Sua decepção advêm das grandes expectativas que sua fantasia nutriu e que se frustraram na manifestação da realidade - o príncipe virou um sapo. Acreditar que um colega de trabalho supriria suas necessidades afetivas, ingressando numa aventura extraconjugal, é o apontamento do que pode estar te fazendo ficar “mal” na vida.

Sua fuga da realidade é o único problema com que deveria se preocupar, porque ela, sim, explica sua escolha por essa aventura decepcionante. Quantas vezes conversou com seu parceiro sobre isso? Alguma vez já manifestou para ele sua insatisfação ou se esconde na fantasia adolescente que certas coisas não se conversa? Que certas coisas, numa relação, precisam ser voluntárias no parceiro, e que seu marido, se te amasse mesmo, perceberia e suprimiria todas suas necessidades afetivas? Talvez esteja até tentada a considerar que ele seja o principal culpado por sua traição.

Você não está “muito deprimida”. Você está onde precisa estar para dar uma direção melhor a sua vida, está diante da realidade, e isso te fará crescer. Principalmente se assumir a si mesma que a principal traída nesta situação foi você mesma.

