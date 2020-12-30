Pra você, ano perdido significa a frustração dos seus planos

Acredite, depois do dia 31 de dezembro nada vai mudar. É só um número no papel. Mas se você assumir que todo tempo é positivo, você pode entender que este ano só deu errado de verdade para quem deixou a vida nele Crédito: Shutterstock

"Este foi um ano perdido para mim, tudo que coloquei como plano deu errado! Você acha que pode me ajudar a criar um conjunto de metas 2021 para o réveillon?" T.

Caro leitor, realmente me parece que você tem uma opinião sobre este ano compartilhada por uma imensa maioria... Inevitavelmente assumo minha postura usual de contraditório e para te ajudar te proponho uma pergunta: quando um ano é perdido?

Dizer que um ano foi perdido num contexto de realidade é dizer que esteve inerte ou numa situação de caos concreto. De maneira nenhuma quero reduzir ou atenuar o sofrimento das pessoas que perderam seus entes queridos para o coronavírus ou de todos nós que sofremos com o isolamento social, ou mesmo amenizar as consequências econômicas aterradoras que tomaram conta da vida de alguns durante o ano vigente, mas no seu caso, meu amigo, o que fora perdido mesmo?

Engraçado você dizer que tudo deu errado no seu ano e responsabilizar a pandemia, mas, ao mesmo tempo, já estar até preparado para o ano novo, como de costume, com uma lista de metas. Não sei se está se dando conta, mas a pandemia não acabou! Então sou obrigado a acreditar que, no seu caso, a frustração dos seus planos é o significado de "ano perdido" para você!

Meu amigo, te aconselho a sair da sua bolha e não fazer da pandemia uma explicação para sua frustração. Este, realmente, foi um ano terrível para pessoas, tanto psicologicamente quanto economicamente e, em ambos os casos, ninguém está em clima de festa de Réveillon. Estas pessoas estão tentando encontrar esperança num novo ano, e não ambições!

Caro leitor, este ano pode não ser um ano perdido se aplicar sobre ele um significado contrário a esta ideia clichê de "metas para ano novo". Tal realidade é aprender com este ano que não podemos prever o futuro e que deveríamos nos importar com algo mais tangível do que o próximo ano: os próximos minutos. Sabe por que você e algumas pessoas querem acreditar na magia do ano novo? Porque isso é mais fácil do que aceitar a responsabilidade do momento que está aqui e agora, e que te pede uma postura.