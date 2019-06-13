Tarcisio Bahia
Tarcisio Bahia
Arquiteto, professor da Ufes e diretor do IAB/ES. Cidades, inovação e mobilidade urbana têm destaque neste espaco

Qualquer lugar é mais seguro do que dentro de um carro

Considerando o tamanho da frota atual nas cidades, o automóvel também não traz velocidade, pois vivemos engarrafados

Publicado em 13/06/2019 às 19h17
Atualizado em 02/10/2019 às 03h27


