Tarcisio Bahia
Tarcisio Bahia
Arquiteto, professor da Ufes e diretor do IAB/ES. Cidades, inovação e mobilidade urbana têm destaque neste espaco

Parques e praças deveriam ser habitat natural para a civilidade

É um papel social importante na imagem das cidades, sendo locais onde festas e eventos que fazem parte da tradição cultural ocorrem ao longo dos anos

Publicado em 16/04/2019 às 19h08
Atualizado em 06/10/2019 às 15h26


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.