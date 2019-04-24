Arquiteto, professor da Ufes e diretor do IAB/ES. Cidades, inovação e mobilidade urbana têm destaque neste espaco
Na era do efêmero, como erguer novos monumentos como Notre-Dame?
Os monumentos de hoje serão o patrimônio que deixaremos como lembrança para todos que vierem depois deles
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00