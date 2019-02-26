Arquiteto, professor da Ufes e diretor do IAB/ES. Cidades, inovação e mobilidade urbana têm destaque neste espaco
Mineração precisa mudar para garantir a sustentabilidade do planeta
A pergunta é: poderíamos pensar em alternativas que demandassem matéria-prima de maior valor sustentável, mais reciclável, com menor impacto ao meio ambiente?
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00