Grandes cidades precisam recuperar seus paraísos perdidos

Os novos desafios das metrópoles Crédito: Pixabay





Com o Natal, quando se celebra o nascimento de Jesus Cristo, e depois, com o início de um novo ano, sempre ocorre uma autorreflexão e uma renovação banhada de esperança. Mas janeiro também é um período de férias em nosso Brasil, quando muitos de nós aproveitam para curtir praias e cachoeiras, ou seja, a Natureza em seu esplendor. E como arquiteto e urbanista, cujo interesse de pesquisa e análise abarca a cidade construída, achei oportuno tratar da questão do lugar onde vivemos a partir do olhar divino.

Segundo a tradição cristã, o homem foi expulso do Paraíso. E uma vez aqui na terra, onde estamos, teve o homem que se adaptar, afinal por mais paradisíaca que seja alguma praia nordestina ou uma cachoeira numa mata verdejante, esses ambientes, sem a interferência humana, não são capazes de oferecer condições plenas para vivermos, principalmente agrupados como nos encontramos agora. Afinal o homem é um ser social: “Crescei e multiplicai-vos”.

É, portanto, tarefa do homem buscar reconstruir sobre a Natureza e em consonância com ela, o Paraíso aqui na terra, ou seja, transformar o meio ambiente no qual vivemos para reequilibrar o nosso destino provocado pelo pecado original. Não é, nesse caso, o destino como ponto de chegada, um final, mas como condição: “Sucessão de acontecimentos que não se consegue evitar; fado, fortuna”.

Trata-se assim de uma ação: como não se encontra mais no Paraíso, o homem não pode simplesmente deitar “eternamente em berço esplêndido” e ficar vendo o tempo passar, é preciso botar a mão no machado, no lápis, no notebook ou qualquer outro instrumento e trabalhar!

A arquitetura em seus primórdios obedecia à lógica segundo a qual ela era o instrumento de transformação da Natureza. Adaptado a uma região, fosse ela mais acolhedora ou inóspita, ainda assim era necessário erguer construções que lhe servissem de abrigo, que pudessem guardar alimentos e até proteger algo tão indispensável como o fogo. Mas, antes de tudo, também era fundamental que tal lugar fosse abençoado. Desse modo, ali também era construída a casa para abrigar a divindade que lhes protegeria contra os maus espíritos, como ocorreu na Grécia, ou, mais tarde, já no cristianismo, por exemplo, o templo onde ele pudesse refletir, conversar e agradecer a Deus.

O que se tem originalmente, portanto, é que as primeiras povoações ou cidades eram consideradas locais sagrados.

E hoje, como estamos em relação a esse caráter divinal que guiava os homens e suas cidades?

O fato é que com o exponencial aumento populacional, a sociedade se tornou mais complexa e menos coesa, mais fragmentada, sem um elo comum, como se dava no passado por meio do divino.

Para muitos cidadãos, o templo hoje nada mais é que um shopping center, cuja divindade é uma loja de celulares. Para outros, a cidade é apenas um lugar profano, cheia de pecados e, desse modo, merece padecer, inclusive pelas mãos dessas mesmas pessoas que infligem todo tipo de castigo no espaço urbano, esquecendo elas quais consequências podem causar a si próprias.

Aparentemente, a fragmentação social é algo irreversível. Vivemos ameaçados por todo tipo de infortúnios, causados tanto pelo homem como pela Natureza, mas a partir de ações do próprio homem.