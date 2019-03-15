Tarcisio Bahia
Tarcisio Bahia
Arquiteto, professor da Ufes e diretor do IAB/ES. Cidades, inovação e mobilidade urbana têm destaque neste espaco

Economia circular do lixo é mais do que juntar latinha de alumínio

Enxergar resíduos como valor econômico e ecológico é essencial para que o planeta não se torne um grande lixão sem vida, como na animação "Wall-E"

Publicado em 15/03/2019 às 19h12
Atualizado em 07/10/2019 às 02h01


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.