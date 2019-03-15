Economia circular do lixo é mais do que juntar latinha de alumínio

Cena da animação Wall-E, de 2008 Crédito: Reprodução/Wall-e

No filme de animação “Wal-E” (Disney/Pixar, 2008), nosso planeta Terra é mostrado como um grande lixão sem vida, a não ser pelo robozinho que fica incessantemente juntando pilhas de resíduos descartados pelo homem que já nem habita o lugar.

A questão dos resíduos talvez seja uma das piores consequências da vida contemporânea. Como abordei anteriormente na questão do desastre de Brumadinho, aquela barragem não era outra coisa senão um lixão de rejeitos formado por minerais pesados que causam grande dano à saúde de todo ser vivo sobre a Terra.

O lixo produzido pela ação humana é tema realmente preocupante, já sendo até mesmo objeto de reflexão artística. É o caso do artista Vic Muniz, que usa materiais retirados do lixo ou restos de demolição em algumas das suas obras de arte.

Na literatura temos, por exemplo, uma das últimas aventuras do espião 007, o agente inglês James Bond criado por Ian Fleming. Em “Carte blanche” (2012), escrito por Jeffery Deaver, 007 tem como adversário um empresário que faz do lixo mundial sua fonte de riqueza.

Bem conhecidos também são alguns documentários, como o premiadíssimo “Ilha das Flores” (1989) de Jorge Furtado, “Trashed – Para onde vai nosso lixo” (2012) de Candida Brady ou até mesmo o capixaba “Lugar de toda pobreza” (1983) de Amylton de Almeida, cujo tema era a região de São Pedro, na região noroeste da Ilha de Vitória.

Mas para que o cenário de Wal-E não venha a ser um futuro inevitável, temos que pensar no lixo sob duas variáveis:

1. Uma forte transformação cultural que faça a população mundial se conscientizar sobre qual é a sua responsabilidade nesse tema e, desse modo, adotar o hábito da separação do lixo, bem como o consumismo consciente (e aqui, basta pensar como nossos avós, que só jogavam um objeto fora quando ele realmente não tinha mais condições de uso; boa parte da população atual troca de celular ou compra um sapato novo, deixando os velhos esquecidos num armário, quando simplesmente não os jogam no lixo, mesmo quando eles ainda podem ser utilizados).

2. Enxergar o lixo como valor econômico e ecológico. Segundo dados recentes da ONU, 30% dos alimentos produzidos são desperdiçados, ou seja, jogados no lixo. Estamos jogando dinheiro fora e consumindo mais do que o necessário. Contudo, boa parte do que é jogado fora poderia ser reutilizado, e aqui não me refiro apenas aos alimentos que vão para o lixo, mas também aos nossos dejetos. E usando mais uma vez o cinema como referência, foi o que fez o astronauta vivido por Matt Damon em “Perdido em Marte” (2015) de Ridley Scott, ao plantar batatas para poder sobreviver.

É esse o conceito de Economia Circular: minimizar a extração de recursos do planeta, otimizar o reúso e a reciclagem criando novas oportunidades de negócios, no que se entende como um sistema metabólico da sociedade contemporânea, com menor impacto possível ao meio ambiente, incluindo aí as cidades.

O uso do lixo para produção de biogás é uma das alternativas encontradas por algumas cidades, como é o caso de Curitiba.

Também está em curso o estímulo ao uso de resíduos orgânicos pelos próprios cidadãos para a produção de fertilizantes por meio de compostagem, associado a hortas orgânicas comunitárias em áreas urbanas subutilizadas. Esse tipo de ação tem ainda a vantagem de aumentar o percentual de área verde nas cidades, melhorando a qualidade do ar, diminuindo a temperatura ambiente e aliviando o sistema de drenagem.