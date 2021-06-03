Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
E o futuro?

É preciso reconhecer que muitas pessoas estão se cansando do Brasil

Com a persistente crise econômica que fincou raízes nos últimos anos, somada à crise social e até mesmo a violência urbana em alguns centros urbanos, a fuga de brasileiros para o exterior vem crescendo ano a ano

Públicado em 

03 jun 2021 às 02:00
Tarcísio Bahia

Colunista

Tarcísio Bahia

Bandeira do Brasil
Triste Brasil que já não parece tão maravilhoso assim Crédito: Pixabay
“Aqui é o meu país / Nos seios da minha amada / Nos olhos da perdiz / Na lua, na invernada / Nas trilhas, estradas e veias / Que vão do céu ao coração” ("Meu País", Ivan Lins e Vitor Martins).
Década de 1980. Estudante universitário, jovem ambicioso, cheio de sonhos, planos, ideias, vivendo a vida intensamente como qualquer pessoa daquela idade que tentava aproveitar tudo, ou quase tudo, que podia desfrutar naquela época.
Estava no Rio de Janeiro, cidade onde nasci, cresci e muito curti. Circo Voador na Lapa, jogos no Maracanã, praia de Ipanema, Café Lamas e Cine Paissandu no Flamengo, MAM no Aterro, todos lugares que fizeram parte da formação cultural de alguém ávido por aprender, apreender e fazer. Para completar, o ambiente, as aulas, os debates com colegas e professorado proporcionados pelo curso de Arquitetura e Urbanismo no Fundão (UFRJ).

Veja Também

49% dos brasileiros têm medo de perder emprego na pandemia, diz Facebook

CPI da Covid segue um rumo que envergonha os brasileiros

É importante que o ES abra os olhos para os estrangeiros que aqui residem

O clima de abertura política contagiava o país e a cidade. Legião Urbana, Barão Vermelho, Paralamas do Sucesso, entre outros, nos davam versos que cantávamos para expressar o sentimento daquela juventude que queria fazer algo diferente aos da geração anterior, mesmo sem saber exatamente o quê.
Se o Paolo Rossi nos tirou da Copa que todos achávamos que iríamos ganhar, o Rock in Rio com Freddy Mercury orquestrando e Rod Stewart saracoteando, deixou saudades, mas também a ideia que algo novo estava por vir. A novidade, infelizmente, foi um “caçador de marajás”.
“Me diz, me diz como ser feliz / Em outro lugar / Me diz, me diz como ser feliz / Em outro lugar”.
Não é fácil decidir sair do seu próprio país para tentar a sorte num outro lugar. É algo muito doloroso. Deixar para trás parentes, amigos e a própria história, referências culturais, lugares de referência que formaram nosso caráter, pra começar tudo de novo.

Veja Também

Alunos usam nota do Enem de anos anteriores para sair do país

Reforma de Biden pode beneficiar milhares de imigrantes brasileiros

Capixaba faz sucesso com blog para brasileiros sobre morar em Portugal

A princípio imagina-se que todo brasileiro tenta construir sua história por aqui mesmo. Mas aí, em algum momento, principalmente quando se era (é) jovem, ocorre um ímpeto em muitos de nós que nos impele a tentar, partindo para algo meio desconhecido, que não se sabe bem no que vai dar. A virada dos anos 80 para os 90 foi quando, confesso, tentei ir pra fora em duas ocasiões, afinal era alguém recém formado, cheio de gás, mas com a ideia de que aqui as coisas seriam mais difíceis. Ingenuidade? Talvez sim, talvez não...
De volta à terrinha, após os dois breves, porém intensos, períodos vividos no exterior, convém apontar algumas conclusões. 1. Imigrar sem um rigoroso planejamento e com algo já certo é só para aqueles que estão desesperados, fugindo, tal como vemos nos milhares de refugiados que tentam diariamente cruzar a fronteira México/EUA ou desembarcar na costa europeia. 2. O Brasil é um país maravilhoso, cheio de riqueza cultural, tolerante, alegre, com clima e paisagens extraordinários, para que a gente queira deixá-lo, trocando-o por qualquer outro lugar.
No entanto, com a persistente crise econômica que fincou raízes nos últimos anos, somada à crise social e até mesmo a violência urbana em alguns centros urbanos, a fuga de brasileiros para o exterior vem (vinha) crescendo ano a ano.

Veja Também

Educação e segurança pública: notícias de uma guerra falida no Brasil

Bruno Covas e Eva Wilma tinham em comum a defesa da democracia

Brasileiros diminuem o ritmo, mas não param de solicitar vistos para Portugal

Ao contrário, porém, do fenômeno ocorrido décadas atrás, simbolizado pelos mineiros de Governador Valadares que rumaram para as regiões de Boston, Miami, entre outras, que lá chegaram com pouca formação e/ou qualificação e em sua maioria com documentos falsos, hoje – ou melhor, até pouco tempo atrás, isto é, antes da pandemia – quem sai são pessoas altamente qualificadas, tais como engenheiros, médicos, pesquisadores, empresários, todos levando conhecimento, experiência e investimentos para outro país.
Infelizmente temos que reconhecer que muitas pessoas estão cansando do Brasil. E o quadro atual, com este governo que não governa, que incita as pessoas a morrerem (quem é que mais provoca aglomerações e desdenha da máscara e das vacinas?), a se matarem (nunca foi tão fácil comprar arma), com péssima imagem no exterior (a destruição do meio ambiente é apenas um dos muitos assuntos que a imprensa e os governos estrangeiros noticiam e criticam com relação ao país) e, por fim, para não nos alongarmos muito, com o aniquilamento das nossas instituições (Inpe, Ibama, IBGE, universidades, etc.), enfim, há motivos mais do que suficientes para que aqueles que tenham condições (rede de contatos, recursos, coragem...) tomem o caminho do aeroporto pensando em não voltar.
Apesar da pandemia, quando nos tornamos párias, para quem quer imigrar regularmente por meio de algum contrato de trabalho, vaga numa instituição de ensino ou recursos para investir, as portas continuarão abertas.

Veja Também

Paulo Mendes da Rocha: mais uma difícil perda para a cultura brasileira

Espaço dos pedestres deveria ser prioridade nas cidades brasileiras

Paisagem e ambiente devem ser vistos como bem coletivo

Triste Brasil que, ao contrário do que foi dito antes, já não parece tão maravilhoso assim, afinal vem sofrendo um processo de empobrecimento cultural (muitas vezes patrocinado pelo atual governo) e se mostra cada vez mais intolerante, triste (pelo jeito só sobrou o clima e a paisagens extraordinários), e assim vai criando condições para não acreditarmos num futuro grandioso, pelo menos na nossa geração.
Mas, e quanto aos nossos filhos? Se pudéssemos, o que diríamos a eles?
“Aqui é o meu país / Nos sonhos sem cabimento / Aqui sou um passarinho / Que as penas estão por dentro / Por isso aprendi a cantar / Voar, voar, voar”.

Tarcísio Bahia

Arquiteto, professor da Ufes e diretor do IAB/ES. Cidades, inovacao e mobilidade urbana tem destaque neste espaco

Tópicos Relacionados

Brasil Política Crise Econômica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Festa da Penha 2026: A Gazeta transmite ao vivo Romaria das Mulheres
Imagem de destaque
Clima no ES: 49 cidades em alerta de chuvas intensas neste domingo (12)
Imagem de destaque
Homem é morto e outro fica ferido durante evento em Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados