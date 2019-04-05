Tarcisio Bahia
Tarcisio Bahia
Arquiteto, professor da Ufes e diretor do IAB/ES. Cidades, inovação e mobilidade urbana têm destaque neste espaco

Aquaviário não resolve problema da mobilidade, mas pode ajudar muito

Parte do problema se deve ao fato de haver pouca densidade populacional às margens da baía, considerando inclusive os antigos pontos de atracamento de embarcações

Publicado em 05/04/2019 às 19h04
Atualizado em 06/10/2019 às 18h29


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.