Arquiteto, professor da Ufes e diretor do IAB/ES. Cidades, inovação e mobilidade urbana têm destaque neste espaco
Aquaviário não resolve problema da mobilidade, mas pode ajudar muito
Parte do problema se deve ao fato de haver pouca densidade populacional às margens da baía, considerando inclusive os antigos pontos de atracamento de embarcações
