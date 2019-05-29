Tarcisio Bahia
Tarcisio Bahia
Arquiteto, professor da Ufes e diretor do IAB/ES. Cidades, inovação e mobilidade urbana têm destaque neste espaco

A chuva vem do céu, mas a sujeira vem da gente

É de se lamentar que em pleno século XXI as pessoas ainda descartem lixo de qualquer forma, o que agrava ainda mais os problemas de alagamentos

Publicado em 29/05/2019 às 19h49
Atualizado em 02/10/2019 às 08h58


