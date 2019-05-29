Arquiteto, professor da Ufes e diretor do IAB/ES. Cidades, inovação e mobilidade urbana têm destaque neste espaco
A chuva vem do céu, mas a sujeira vem da gente
É de se lamentar que em pleno século XXI as pessoas ainda descartem lixo de qualquer forma, o que agrava ainda mais os problemas de alagamentos
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00