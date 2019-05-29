A chuva vem do céu, mas a sujeira vem da gente

Militares do Exército resgatam pacientes em maternidade de Vila Velha após alagamento Crédito: Vitor Jubini

as obras necessárias para acabar ou, senão, minimizar esse problema recorrente, afinal, toda vez que chove é a mesma coisa. E aí é claro que a população tem o direito e deve mesmo se manifestar, reclamando do poder público em sua demora em realizar, afinal, toda vez que chove é a mesma coisa.

No entanto, é essa mesma população, ou parte dela, que no dia seguinte à tempestade, jogou fora, em plena rua, os pertences deteriorados, tais como colchões, eletrodomésticos, móveis de madeira ou até comida estragada. Se os objetos ajudarão a entupir bueiros e diminuir a capacidade de escoamento dos cursos d’água, provocando novos alagamentos, os alimentos, mesmo estragados, serão chamarizes para animais como ratos e urubus, aumentando o risco de doenças que atingem a própria população. É ela que depois vai pra rua reclamar das autoridades...

Trata-se de um problema que se soma à baixa cobertura nacional de saneamento básico no Brasil, tal como divulgado recentemente pelo IBGE, e que é resultado do baixo investimento público no setor.

Rua a céu aberto mostra o desafio do saneamento básico no país Crédito: FILIPE ARAÚJO/AE

Apesar do compromisso do Brasil com a ONU em relação à Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, na qual o objetivo 6 é intitulado “Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos”, os números do investimento nesse setor são desanimadores. Segundo dados da Agência Nacional da Água, em média, 45% da população não possui tratamento de esgoto. No que se refere à coleta de lixo, incluindo seu tratamento, também estamos indo muito mal, com mais de 7 milhões de toneladas de resíduos sólidos sem coleta ou com destinação inadequada. O dado fica mais estarrecedor quando se revela que apenas 40% dos municípios dão destinação correta ao lixo, conforme determina a Política Nacional de Resíduos Sólidos, em vigor desde 2010, ou seja, há quase dez anos.

Tampouco vemos ações educativas por parte do poder público em todas as suas esferas, afinal, trata-se de um problema que afeta a todos. O lixo descartado incorretamente num bairro, município ou região pode contaminar o lençol freático que abastece o bairro, município ou região vizinho. Ou seja, os governos nem realizam as obras necessárias nem implantam programas de transformação do hábito popular que considera que o espaço público é de ninguém, como se fosse uma lixeira ou uma fossa.

marco regulatório do saneamento acabou de fracassar no Congresso brasileiro, ou seja, fica evidente que nossos políticos não vêm dando mesmo a devida importância a uma questão fundamental para a qualidade de vida e a saúde dos brasileiros. Pior ainda é saber que o, ou seja, fica evidente que nossos políticos não vêm dando mesmo a devida importância a uma questão fundamental para a qualidade de vida e a saúde dos brasileiros.

De qualquer modo, é de se lamentar que em pleno século XXI as pessoas tenham tal comportamento, isto é, que seja preciso campanha educativa para falar do óbvio. Nesse ponto, parece que a humanidade regrediu... E aí poderíamos até pensar que tem coisa pior: em diversos países da África e da Ásia, as pessoas possuem o costume de defecar ao ar livre! A prática, absurda, inclusive também faz parte do objetivo 6 da Agenda 2030: “Alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, e acabar com a defecação a céu aberto”.