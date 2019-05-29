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Tarcísio Bahia

A chuva vem do céu, mas a sujeira vem da gente

É de se lamentar que em pleno século XXI as pessoas ainda descartem lixo de qualquer forma, o que agrava ainda mais os problemas de alagamentos

Públicado em 

29 mai 2019 às 19:49
Tarcísio Bahia

Colunista

Tarcísio Bahia

Militares do Exército resgatam pacientes em maternidade de Vila Velha após alagamento Crédito: Vitor Jubini
É realmente entristecedor ver a situação de várias famílias capixabas que perderam boa parte dos seus bens após a enxurrada ocorrida recentemente. Em Vila Velha, um dos locais mais atingidos pela chuva intensa, o drama se estendeu em função das águas terem demorado alguns dias até baixarem.
> Opinião da GAZETA: Cidades falham até mesmo em medidas simples
E aí é claro que a população tem o direito e deve mesmo se manifestar, reclamando do poder público em sua demora em realizar as obras necessárias para acabar ou, senão, minimizar esse problema recorrente, afinal, toda vez que chove é a mesma coisa.
No entanto, é essa mesma população, ou parte dela, que no dia seguinte à tempestade, jogou fora, em plena rua, os pertences deteriorados, tais como colchões, eletrodomésticos, móveis de madeira ou até comida estragada. Se os objetos ajudarão a entupir bueiros e diminuir a capacidade de escoamento dos cursos d’água, provocando novos alagamentos, os alimentos, mesmo estragados, serão chamarizes para animais como ratos e urubus, aumentando o risco de doenças que atingem a própria população. É ela que depois vai pra rua reclamar das autoridades...
Trata-se de um problema que se soma à baixa cobertura nacional de saneamento básico no Brasil, tal como divulgado recentemente pelo IBGE, e que é resultado do baixo investimento público no setor.
Rua a céu aberto mostra o desafio do saneamento básico no país Crédito: FILIPE ARAÚJO/AE
Apesar do compromisso do Brasil com a ONU em relação à Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, na qual o objetivo 6 é intitulado “Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos”, os números do investimento nesse setor são desanimadores. Segundo dados da Agência Nacional da Água, em média, 45% da população não possui tratamento de esgoto. No que se refere à coleta de lixo, incluindo seu tratamento, também estamos indo muito mal, com mais de 7 milhões de toneladas de resíduos sólidos sem coleta ou com destinação inadequada. O dado fica mais estarrecedor quando se revela que apenas 40% dos municípios dão destinação correta ao lixo, conforme determina a Política Nacional de Resíduos Sólidos, em vigor desde 2010, ou seja, há quase dez anos.
> Soluções para uma casa amiga da natureza, da estrutura ao telhado
Tampouco vemos ações educativas por parte do poder público em todas as suas esferas, afinal, trata-se de um problema que afeta a todos. O lixo descartado incorretamente num bairro, município ou região pode contaminar o lençol freático que abastece o bairro, município ou região vizinho. Ou seja, os governos nem realizam as obras necessárias nem implantam programas de transformação do hábito popular que considera que o espaço público é de ninguém, como se fosse uma lixeira ou uma fossa.
Pior ainda é saber que o marco regulatório do saneamento acabou de fracassar no Congresso brasileiro, ou seja, fica evidente que nossos políticos não vêm dando mesmo a devida importância a uma questão fundamental para a qualidade de vida e a saúde dos brasileiros.
De qualquer modo, é de se lamentar que em pleno século XXI as pessoas tenham tal comportamento, isto é, que seja preciso campanha educativa para falar do óbvio. Nesse ponto, parece que a humanidade regrediu... E aí poderíamos até pensar que tem coisa pior: em diversos países da África e da Ásia, as pessoas possuem o costume de defecar ao ar livre! A prática, absurda, inclusive também faz parte do objetivo 6 da Agenda 2030: “Alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos para todos, e acabar com a defecação a céu aberto”.
O urbanista Lewis Mumford, em seu livro seminal “A cidade na história”, mostra como o surgimento da cidade, com o salto civilizacional, esteve relacionado, entre outras coisas, ao manejo agrícola no entorno das aldeias, por meio da fertilização feita com fezes e rejeitos, que aumentou substancialmente a capacidade do homem em produzir seu próprio alimento. É um paradoxo saber que o homem atual se vê incapaz de lidar com questões que já deviam estar superadas, como mostrou o homem paleolítico.

Tarcísio Bahia

Arquiteto, professor da Ufes e diretor do IAB/ES. Cidades, inovacao e mobilidade urbana tem destaque neste espaco

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