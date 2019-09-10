Sesa cogita até uso de contêiner se Hospital Infantil for interditado

O Hospital Infantil de Vitória está com sérios problemas estruturais. Crédito: Marcelo Prest

O secretário estadual da Saúde, Nésio Medeiros, admitiu que, se o Hospital Infantil for interditado, o Estado poderá deslocar as crianças internadas na unidade para módulos e até contêineres. A declaração foi dada durante a reunião da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente da Assembleia, na última sexta-feira.



A pergunta



A hipótese foi levantada pelo secretário ao responder ao deputado Lorenzo Pazolini, presidente da Comissão, que perguntou para onde seriam levados os pacientes internados caso o Hospital Infantil fosse interditado.

Outras hipóteses

Nésio Medeiros disse também que os riscos no Infantil foram reduzidos “radicalmente”, citando afirmação dos bombeiros. Além de módulos e contêineres, a Sesa, segundo o secretário, realizou estudos para contratar administrativamente outro hospital ou interromper os serviços temporários de algum hospital fechado.

Os planos

“Foram feitas várias simulações, e hoje o Estado tem o plano A, B e C para atender a esse tipo de situação [a interdição do Infantil]”, disse o secretário na Comissão.

Aviso aos apertados

O vaso sanitário do banheiro dos visitantes do Palácio Anchieta não tem assento e a válvula da descarga sumiu. Está pegando (e cheirando) mal.

Delay do Esmeraldo

O deputado José Esmeraldo (MDB) fez bonito, nas redes sociais, ao parabenizar o aniversário de Vitória e o Dia da Independência do Brasil. O problema foi o tempo: justamente na tarde de segunda-feira dia 9.

Fim do apetite

Foi no Terminal de Vila Velha na noite de segunda: um homem aperta o passo, se aproxima de uma mulher que comia aqueles salgados genéricos de queijos e diz, de forma ríspida:

Fim do apetite 2

“Você vai comer isso? E a moça, assustada: “ Não”. E o homem: “Então me dá!”. Ela deu o pacote, e o glutão saiu comendo a guloseima pelo terminal afora. Há testemunhas.

Vamos malhar?

Está completando um mês o conserto do elevador da Assembleia. Talvez a demora seja uma estratégia para que todo mundo faça exercício subindo escadas.

Crédito ou débito?

Ambulantes na região do Triângulo das Bermudas têm andado com máquina de cartão de crédito e de débito para poder potencializar as vendas e não ouvir a desculpa de que os clientes estão sem dinheiro.

Um a mais

No Estado, o ano de 2018 teve uma morte a mais do que em 2017 (ano da greve da PM) em decorrência de intervenção policial: foram 47 contra 46 do período anterior. Os dados são do Anuário da Segurança Pública.

Falou, vendeu

Um dica, editores e escritores: o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, é um excelente promotor de livros.

Mulheres, uni-vos!

A Câmara de Vila Velha aprovou projeto do vereador Reginaldo Almeida (PSC) que proíbe a nomeação de condenados pela Lei Maria da Penha em cargos comissionados na administração municipal.

História em cena

Está confirmado: o “Auto de Frei Pedro”, peça teatral que conta a história da Colonização do Solo Espírito-santense, voltará a ser encenado na Festa da Penha 2020.

Virou palestrante

Sabe o general Santos Cruz, demitido pela família Bolsonaro da Secretaria de Governo? Pois é, ele vai dar palestra hoje, das 8h30 às 9h30, no Cineteatro da UVV.

Bandidos chatos

Pelo menos 600 alunos ficaram sem aulas ontem após de toque de recolher imposto por bandidos armados em Nova Esperança, bairro monitorado pela Força Nacional.

Alívio

Mas ainda bem que a major que comanda a Força Nacional disse que vai acabar com a criminalidade em Cariacica. Ainda bem.

BR travada

Os trabalhos de recapeamento da BR 101 Norte estão provocando grandes engarrafamentos. Tem gente que já ficou até duas horas parada na operação pare e siga na rodovia.

Fraude no PT

Gente, e a eleição interna do PT capixaba, que teve mais votos que eleitor? O partido parece que está mal-acostumado, né?

Alô, eleitor!

Carlos Bolsonaro se licenciou da Câmara do Rio para ter mais tempo para pregar o golpe na democracia?

