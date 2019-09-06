Servidora comissionada está na função há 37 anos no Estado

Palácio da Fonte Grande, onde fica a Casa Militar. Crédito: Marcelo Prest

Uma servidora pública, lotada na Secretaria da Casa Militar como assistente técnico, está há 37 anos trabalhando como comissionada para o governo do Estado. A admissão de Maria da Penha Nascimento aconteceu em 13 de junho de 1982 durante a gestão de Eurico Resende.



Dois anos a mais



A decana dos comissionados tem dois anos a mais de serviço do que outras duas em cargos de confiança, que entraram para o governo em 1984. Elas trabalham na Sesa e na Casa Civil, respectivamente.

A longa trajetória

De 1982 para cá, já passaram pelo Palácio Anchieta: Eurico Resende, Gerson Camata, José Morais, Max Mauro, Albuíno Azeredo, Vitor Buaiz, José Ignácio Ferreira, Paulo Hartung (três vezes) e Renato Casagrande (está no segundo mandato).

Patriotismo em excesso

Sob frio e chuva, estudante chegou às 7h da manhã de ontem ao Centro de Letras da Ufes. Perdeu a viagem: estava tudo fechado. A explicação que recebeu: foi por causa do feriado de 7 de Setembro, comemorado hoje.

Fica a lição

Depois de quatro anos, Vitória volta a ser palco do desfile do Sete de Setembro. Ainda bem. Fazer luta política punindo a cidade é fazer luta política punindo a cidadania.

Aplausos à Guarda

Por falar no desfile, um grupamento da Guarda Municipal de Vila Velha vai participar da festa. Foi essa mesma corporação que teve papel fundamental durante a greve da PM em 2017.

O sino da discórdia

Tem morador reclamando que o sino da igreja São Pedro Pescador, em Itapoã, instalado recentemente, tem perturbado o sono de algumas crianças que moram na região. O sino toca, todos os dias, às 9h, 12h, 15h e 18h (as chamadas horas canônicas).

Procura-se

A Polícia Civil ainda não conseguiu prender o ladrão que furtou a bicicleta elétrica de Victor Casagrande, filho do governador. O veículo, levado da frente da Findes, foi encontrado abandonado no bairro Andorinhas, em Vitória.

Apetite estatal

O governo quer agora estadualizar o trecho da BR 262, entre a Segunda Ponte e a Ceasa. A dúvida: não seria mais um encargo para o Estado que não consegue sequer manter sua sucateada malha rodoviária?

Apetite estatal 2

Aliás, a atual gestão está com apetite: queria estadualizar a Codesa e está falando em criar uma universidade estadual. Mais custeio, mais servidores, mais gastos: até quando?

Apetite estatal 3

Enquanto isso, no Hospital Infantil...

Luxo a bordo

A concorrência dos carros de aplicativo de luxo, antes monopolizado por uma empresa capixaba, está aumentando. Leitora ganhou numa viagem chocolate, chiclete, bala, mapa de turismo e lixa de unha.

Música de luxo a bordo

O som do carro era jazz. O motorista perguntou à passageira se queria mudar, mas a moça, de muito bom-gosto, disse que estava ótimo.

Vamos lá

Ontem à tarde, durante o depoimento do secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, os deputados da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente da Assembleia resolveram interromper a audiência para fazer uma inspeção, "in loco", no Hospital Infantil de Vitória.

O que viram

Lorenzo Pazolini, Hércules Silveira, Vandinho Leite e Hudson Leal, os membros da comissão, ficaram estarrecidos com o que viram no hospital: fiação elétrica exposta, mofo nas paredes, infiltrações, extintor de incêndio vazio na central de gás, ausência de extintores, buraco no teto, vasos sanitários entupidos. O horror.

Não à censura

Alô, sr. Marcelo Crivella: leia Ezequiel 23:20; Gênesis 5:2, 19: 34-35 e 38: 9-10; e o livro inteiro dos Cânticos. Vai querer censurar a Bíblia também, prefeito?

Constatação

Aliás, o prefeito do Rio é o Savonarola do século XXI.

Constatação 2

Tem gente que tem medo de livros.

Sábado inteligente

Hoje, às 10h, no Trapiche Gamão (Rua Gama Rosa 36, Centro de Vitória), o dramaturgo, escritor e pensador Wilson Coêlho vai falar sobre “Lima Barreto e as aventuras do nacionalismo”.

Alô, dr. Augusto Aras!

O senhor vai ser procurador-geral da República ou vai procurar geral resolver os problemas do presidente da República?

