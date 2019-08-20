Colunistas
Colunistas
Acompanhe as informações em primeira mão de Leonel Ximenes, Vitor Vogas, Beatriz Seixas, Rafael Braz, Filipe Souza e as análises e opiniões de nosso time de colunistas.

Secretário do ES não comenta atuação da PM do Rio em sequestro

Vitória
Publicado em 20/08/2019 às 13h24
Atualizado em 29/09/2019 às 19h03
Roberto Sá: PM capixaba preparada para agir em casos como o do Rio de Janeiro. Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
Roberto Sá: PM capixaba preparada para agir em casos como o do Rio de Janeiro. Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

O secretário estadual da Segurança Pública, Roberto Sá, não quis comentar a ação da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que matou um sequestrador que manteve 37 reféns dentro de um ônibus na manhã desta terça-feira na Ponte Rio-Niterói. 

"Não sei exatamente o que aconteceu e por isso não posso me posicionar", alegou o secretário à coluna. "Prefiro não comentar."

Roberto Sá disse que poderia apenas dizer que a polícia capixaba tem preparo e todos os instrumentos necessários para atuar em situações semelhantes à do Rio de Janeiro. "O Cimesp tem extremo preparo para esse tipo de ocorrência. Conseguimos mobilizar equipes táticas, negociadores e atiradores de elite", destacou o secretário, sobre o grupo de elite da Polícia Militar do Espírito Santo.

> "Alternativa tática evitou mal maior", diz ex-capitão do Bope

 Apesar de não querer avaliar a atuação da PM do Rio, o titular da Sesp enfatiza que a polícia capixaba tem como doutrina a negociação em caos extremos. "Aliás, essa doutrina é majoritária em várias polícias, não só no Espírito Santo."  

A Gazeta integra o

Saiba mais

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.