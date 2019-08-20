Secretário do ES não comenta atuação da PM do Rio em sequestro

O secretário estadual da Segurança Pública, Roberto Sá, não quis comentar a ação da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que matou um sequestrador que manteve 37 reféns dentro de um ônibus na manhã desta terça-feira na Ponte Rio-Niterói.
"Não sei exatamente o que aconteceu e por isso não posso me posicionar", alegou o secretário à coluna. "Prefiro não comentar."
Roberto Sá disse que poderia apenas dizer que a polícia capixaba tem preparo e todos os instrumentos necessários para atuar em situações semelhantes à do Rio de Janeiro. "O Cimesp tem extremo preparo para esse tipo de ocorrência. Conseguimos mobilizar equipes táticas, negociadores e atiradores de elite", destacou o secretário, sobre o grupo de elite da Polícia Militar do Espírito Santo.
Este vídeo pode te interessar
Apesar de não querer avaliar a atuação da PM do Rio, o titular da Sesp enfatiza que a polícia capixaba tem como doutrina a negociação em caos extremos. "Aliás, essa doutrina é majoritária em várias polícias, não só no Espírito Santo."
A Gazeta integra oSaiba mais
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.