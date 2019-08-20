Secretário do ES não comenta atuação da PM do Rio em sequestro

Roberto Sá: PM capixaba preparada para agir em casos como o do Rio de Janeiro. Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

O secretário estadual da Segurança Pública, Roberto Sá, não quis comentar a ação da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que matou um sequestrador que manteve 37 reféns dentro de um ônibus na manhã desta terça-feira na Ponte Rio-Niterói.



"Não sei exatamente o que aconteceu e por isso não posso me posicionar", alegou o secretário à coluna. "Prefiro não comentar."

Roberto Sá disse que poderia apenas dizer que a polícia capixaba tem preparo e todos os instrumentos necessários para atuar em situações semelhantes à do Rio de Janeiro. "O Cimesp tem extremo preparo para esse tipo de ocorrência. Conseguimos mobilizar equipes táticas, negociadores e atiradores de elite", destacou o secretário, sobre o grupo de elite da Polícia Militar do Espírito Santo.

Este vídeo pode te interessar

Apesar de não querer avaliar a atuação da PM do Rio, o titular da Sesp enfatiza que a polícia capixaba tem como doutrina a negociação em caos extremos. "Aliás, essa doutrina é majoritária em várias polícias, não só no Espírito Santo."

A Gazeta integra o Saiba mais