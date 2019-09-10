Colunistas
Colunistas
Acompanhe as informações em primeira mão de Leonel Ximenes, Vitor Vogas, Beatriz Seixas, Rafael Braz, Filipe Souza e as análises e opiniões de nosso time de colunistas.

Secretário de Casagrande: "Neste momento, não há aumento previsto"

Tyago Hoffmann afirma que governo está dialogando com servidores e vai instalar uma mesa permanente de negociações. Mas alerta: "Dialogar não significa atender tudo que eles reivindicam"

Publicado em 10/09/2019 às 17h11
Atualizado em 29/09/2019 às 14h02


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.