Secretaria de Saúde lança edital para qualificar médicos

Unidade de saúde em Central Carapina, na Serra: melhoria da atenção primária é esperada nos municípios onde houver adesão ao programa do governo do Estado. Crédito: Kaique Dias

Os primeiros editais das atividades de formação e qualificação da atenção primária em saúde do Estado estão abertos a partir de hoje. Um é voltado à capacitação de médicos, outro para adesão de prefeituras. Ambos visam melhorar a assistência à população nos municípios.

Comunidade

Para os profissionais de saúde, o edital estabelece as normas do processo seletivo para médicos de família e comunidade. São 40 vagas para atuarem na supervisão das equipes da Estratégia em Saúde da Família (ESF).

Parceria

O outro edital pretende promover a cooperação entre Estado e municípios com estratégias de recrutamento, formação, remuneração e supervisão dos profissionais que atuam nas unidades básicas de saúde.

De olho no prazo

Os editais foram lançados pelo Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), e as inscrições devem ser feitas até setembro.

Vai demorar

Para quem precisa do plantão 24 horas da Delegacia Regional de Cariacica dentro do próprio município ainda vai ter que esperar um bom tempo pela reabertura da unidade. As obras estão em fase inicial e devem ser concluídas no segundo semestre. De 2020.

Outro município

Durante a reforma, o plantão funciona nas instalações da Delegacia de Cobilândia, em Vila Velha.

Especial

Famílias de crianças com algum tipo de deficiência estão com dificuldades para matricular os filhos em escolas da Serra por falta de atendimento especializado. A Defensoria Pública promoveu audiência sobre o tema nesta semana, com mais de 60 mães e representante do município, em busca de solução.

Capacitação

A prefeitura dispõe do serviço, mas não é universalizado. A Defensoria agora recomenda para Estado e município algumas ações, como capacitação de profissionais e contratação de especialistas.

Transitando

Esse é o nome do projeto que leva Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT+) jovens a fazer um tour cultural por cidades do Estado.

História do ES

Hoje, o grupo estará na Serra, mas já circulou pelo Centro Histórico de Vitória e por aldeias indígenas de Aracruz. A proposta da Secretaria de Estado de Direitos Humanos (Sedh) é tornar mais acessível o conhecimento sobre a história do Espírito Santo para esse público.

De portas fechadas

Cultura é importante e para todos os públicos. O principal palco do Estado, o Teatro Carlos Gomes está há quase dois anos de portas fechadas, um prejuízo para o setor e também para o turismo capixaba.

Quando, como, quanto?

Nesta semana, o deputado Sérgio Majeski apresentou um requerimento para a Secretaria de Estado da Cultura informar sobre processo licitatório, cronograma de obras e prazo de reabertura.

Aposentadoria

Para avaliar como a reforma da previdência pode mudar a vida de cada um, o Crea vai promover, na próxima segunda, às 19h, um debate sobre as propostas de mudança na legislação.

Prós e contras

O evento é aberto ao público e terá debatedores - deputados e professores - favoráveis e contrários à reforma. Para participar, é preciso se inscrever.

Saúde dos policiais

A saúde mental de policiais militares e bombeiros foi tema de uma pesquisa que será apresentada na próxima semana em evento da categoria. Quadros de depressão não são raros na corporação.

Será que vai?

A Câmara de Cariacica diz que vai votar o Plano Diretor Municipal (PDM) até o início do próximo mês. Projeto que já está rodando na Casa há quase dois anos, agora é analisado na Comissão de Justiça.

Complexo

O prazo para votação já foi remarcado algumas vezes. A demora é justificada pela complexidade da peça. Enquanto isso, está em vigência uma legislação com mais de 10 anos que emperra o crescimento da cidade.

Mais uma

Quando a gente pensa que o setor farmacêutico já não tem mais para onde crescer na Grande Vitória, eis que surge uma nova unidade de uma grande rede em Jardim Camburi, no lugar de uma lanchonete. Em vez de hambúrguer, um digestivo.

