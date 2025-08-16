É doutor em Economia
O regime de metas de inflação tem funcionado no Brasil?
Embora o regime forneça um arcabouço para a política monetária, a volatilidade e as pressões inflacionárias no Brasil têm dificultado o cumprimento rigoroso dos objetivos
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00
A Gazeta deseja enviar alertas sobre as principais notícias do Espirito Santo.