Sávio Bertochi Caçador
É doutor em Economia

O preço do medo: quanto custa a criminalidade para o nosso progresso?

Pense no empresário transportador de cargas. Ele não sofre apenas a perda de R$ 1,2 bilhão anuais em roubos. O prejuízo se multiplica: ele precisa contratar rastreadores caríssimos, escoltas armadas e seguros proibitivos

Vitória
Publicado em 08/11/2025 às 04h30


