É doutor em Economia
O preço do medo: quanto custa a criminalidade para o nosso progresso?
Pense no empresário transportador de cargas. Ele não sofre apenas a perda de R$ 1,2 bilhão anuais em roubos. O prejuízo se multiplica: ele precisa contratar rastreadores caríssimos, escoltas armadas e seguros proibitivos
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00