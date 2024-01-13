Bandes: investindo naquilo que transforma o Espírito Santo

O planejamento estratégico é o processo de identificar oportunidades, desenvolver uma estratégia e definir ações para atingir os objetivos organizacionais. Por isso, Peter Drucker, um dos gurus de administração, dizia: “O planejamento não diz respeito às decisões futuras, mas às implicações futuras de decisões presentes”.

Ou seja, planejamento estratégico fornece as diretrizes tanto táticas quanto operacionais para impulsionar o crescimento da organização, privada ou pública. Isso, por sua vez, nos remonta a Michael Porter, um dos gurus de estratégia: “Sem um planejamento estratégico competente, ninguém sobrevirá nestes tempos globalizados”.

O Espírito Santo há um bom tempo estabeleceu uma prática de elaborar e executar planos estratégicos, no sentido de traçar rumos para o desenvolvimento do Estado e melhorar a qualidade de vida de sua população. Em junho de 2006 foi publicado o “Espírito Santo 2025”, e em dezembro de 2013 foi publicado o “Espírito Santo 2030”. Esses documentos promoveram convergência de agendas entre setor público estadual e sociedade e foram as bases para melhorarias de políticas públicas no Estado, com ótimos resultados que temos colhido em áreas como saúde, educação e segurança pública, por exemplo.

Nessa linha, no último dia 18 de dezembro foi anunciado o lançamento dos trabalhos do Plano de Desenvolvimento “ES 500 anos” , cujo objetivo é revisar o plano estratégico vigente para o Espírito Santo com horizonte temporal até 2035, quando o Estado completará 500 anos de colonização.

Segundo artigo do diretor-presidente do Instituto Jones, Pablo Lira , “a ação vai possibilitar estabelecer e delinear os caminhos que o Espírito Santo vai percorrer para continuar se desenvolvendo, com potencialidades de inovação, dinamismo e também conectado com a sustentabilidade e as tecnologias do mundo 4.0”.

Como o Bandes tem papel fundamental nesse processo de desenvolvimento sustentável do Espírito Santo, nós também elaboramos nosso Plano Estratégico 2024/2028, aprovado pelo seu Conselho de Administração no dia 20 de dezembro. Desde a sua constituição o banco elabora e executa planos estratégicos e, a partir de 2016, com a promulgação da lei federal nº 13.303, também conhecida como lei das estatais, passou a elaborar e executar planos com horizonte de 5 anos.

O Plano Estratégico 2024/2028 do Bandes possui 11 objetivos estratégicos divididos em quatro perspectivas (financeira, cliente e sociedade, processos internos e pessoas e recursos), 25 projetos corporativos e dez metas institucionais. A meta do banco que é mais relevante para a sociedade é a de alcançar uma carteira de crédito de R$ 1 bilhão até 2026, com programas de crédito vinculados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU nos temas igualdade de gênero, infraestrutura e inovação, recuperação após desastres, municípios capixabas, agricultura sustentável, energia renovável e meio ambiente, micro e pequenas empresas.

Para 2024, projetamos desembolsos de crédito de quase R$ 350 milhões, sendo 60% especificamente para operações de crédito conectados com as agendas dos ODS, além dos R$ 250 milhões em debêntures ESG (meio ambiente, governança e social) com recursos do Fundo Soberano.

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Somando todos os desembolsos projetados pelo banco em 2024, estima-se uma movimentação de recursos da ordem de R$ 1,7 bilhão (Fundap frete e financiamento, FIP e debêntures ESG do Fundo Soberano, crédito com recursos próprios e de fundos estaduais de fomento, Reflorestar etc), o que representa cerca de 1% do PIB capixaba. Isso é muito expressivo! No campo de PPPs (Parcerias Público-Privadas) para Cidades Inteligentes, o programa “ES Inteligente”, já temos acordos de cooperação com 24 municípios capixabas e a expectativa é de termos quatro editais publicados em 2024.

E para dar suporte financeiro a essa meta ousada de desembolso de crédito, o Bandes está estruturando captações com bancos multilaterais como o NDB, BID, CAF e Fonplata. A perspectiva macroeconômica global e brasileira nos leva a crer que os custos dessas captações tendem a ficar ainda mais atrativos, proporcionando ao banco do desenvolvimento sustentável capixaba oferecer condições financeiras competitivas para empresas e munícipios.

Em termos de tecnologia da informação, o parque tecnológico do banco está sendo renovado para ficar atualizado com as boas práticas de mercado. Inclusive, está no cardápio digitalizar o acesso ao crédito do Bandes, o que facilitará a vida do empresário capixaba. No que tange às pessoas, o banco tem investimento pesado em treinamento e capacitação, oferecendo a equipe hard e soft skills atentas às modernas ferramentas de gestão.