Plano ES 500 Anos: como planejar o desenvolvimento do Estado

Em dezembro de 2013, foi entregue para a sociedade capixaba o Plano de Desenvolvimento ES 2030. Um plano de Estado que estabeleceu os caminhos e cenários para o desenvolvimento do Espírito Santo como um ente federativo inovador, dinâmico e sustentável até o ano de 2030.

O Espírito Santo é um dos poucos estados que conta com um plano de desenvolvimento de longo prazo, com enfoque regional. Construído a várias mãos, o ES 2030 contou com a coordenação do governo do estado e movimento empresarial e ampla participação regionalizada da sociedade capixaba. Tive a grata satisfação de participar da equipe que coordenou e elaborou o ES 2030, enquanto pesquisador de carreira e diretor técnico do Instituto Jones dos Santo Neves (IJSN)

O estado possui uma sinergia ímpar entre os poderes públicos estadual e municipais, setores produtivos e sociedade. O ES 500 Anos é um plano de Estado lançado de forma conectada com as megatendências mundiais.

O recorte temporal de 2035 é emblemático e simbólico para os capixabas, pois representa os 500 anos de Colonização do Solo Espírito-Santense. Em 23 de maio de 1535, Vasco Coutinho desembarcou no atual território da Prainha em Vila Velha e deu início ao processo de colonização.

Ao longo dessa história e dos três grandes ciclos econômicos capixabas, a saber, cafeicultura (1850 a 1960), industrialização (1960 a 2000) e expansão industrial (2000 aos dias atuais), o povo, “herdeiro de um passado glorioso”, contribuiu para que o estado se transmutasse de uma unidade da federação rural e agrícola para um território predominantemente urbano e socioeconomicamente dinâmico.

Na “falange do presente”, o ES se destaca como um estado luz no Brasil, evidenciando os melhores resultados em diversas áreas de políticas públicas e dimensões de desenvolvimento social, econômico e ambiental.

Nesse momento de oportunidades, com a liderança do Governo do Estado, envolvendo o setor produtivo, o movimento empresarial, municípios e a sociedade capixaba, iniciamos uma jornada de ampla mobilização para a elaboração do Plano ES 500 anos. A ação vai possibilitar estabelecer e delinear os caminhos que o Espírito Santo vai percorrer para continuar se desenvolvendo, com potencialidades de inovação, dinamismo e também conectado com a sustentabilidade e as tecnologias do mundo 4.0.

O processo de elaboração do Plano ES 500 Anos vai mobilizar poderes públicos, setores produtivos, municípios e sociedade, novamente, de forma regionalizada e em torno de temas estratégicos para o futuro do Espírito Santo, a saber, mudanças climáticas, transformação digital, petróleo, gás e energias renováveis, plataforma logística, atração de investimentos e promoção do ES, competitividade, inovação e ambiente de negócios, economia do mar, saúde e bem-estar, segurança cidadã, gestão fiscal e reforma tributária, geopolítica e riscos globais, desigualdade sociais e diversidades, desenvolvimento regional, educação e capital humano, primeira infância, turismo e cultura, segurança hídrica, agropecuária sustentável, dentre outros.