ES está caminhando para uma condição de pleno emprego

O início da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC) remonta as informações do 1º trimestre de 2012, quando o Brasil e o Espírito Santo contabilizaram taxas de desocupação de 8,0% e 7,6%, respectivamente. As taxas são calculadas considerando as pessoas de 14 anos ou mais de idade.

Taxa de Desocupação Crédito: Pablo Lira

Antes de 2023, a taxa capixaba tinha alcançado seu menor nível (5,9%) no 4º trimestre de 2013 e 3º trimestre de 2014, ficando abaixo da média dos estados brasileiros. A taxa de desemprego capixaba chegou no seu maior patamar no 1º trimestre de 2017 (14,7%), superando a média do país (13,9%).

Entre o 1º trimestre de 2016 e o 4º trimestre de 2017 as taxas capixabas ficaram acima da média nacional. Esse foi o período mais longo que as taxas de desemprego do Espírito Santo superaram as taxas do país, de acordo com os dados da PNADC. Nem mesmo nos períodos mais críticos da pandemia da Covid-19, a taxa de desocupação capixaba esteve acima da média brasileira.

Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), entre janeiro de 2020 e setembro de 2023 foram gerados mais de 135 mil novos postos de trabalho no mercado formal. Nesses últimos anos, o Espírito Santo está combinando crescimento econômico e geração de oportunidades de emprego, renda e atração e ampliação de investimentos.

Nos estudos macroeconômicos, alguns especialistas delimitam a condição de pleno emprego quando uma unidade geográfica (país, região, estado ou município) apresenta taxas de desemprego abaixo de 4,0%, o que caracteriza um cenário com desemprego em um nível muito baixo que capta certo grau de mobilidade no mercado de trabalho.

Considerando a tendência de redução das taxas de desemprego no território capixaba iniciada a partir do 3º trimestre de 2020, bem como a diminuição das taxas constatadas em 2023, é possível assinalar que o Espírito Santo está caminhando para uma condição de pleno emprego.