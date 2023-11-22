Na comparação entre 2020 e 2021, o PIB do Espírito Santo registrou crescimento de 6%, desempenho acima da média nacional (4,8%) e o 9º melhor resultado entre os estados brasileiros. Além disso, a economia do ES foi a que mais cresceu no Sudeste brasileiro, que contabilizou um aumento médio de 4,9%. Esse é um indicativo de que a economia capixaba retomou o crescimento de forma mais forte após as fases mais desafiadoras da pandemia da Covid-19

Há mais de uma década o Espírito Santo mantém um ambiente favorável para a atração de investimentos, com contas públicas equilibradas combinadas com políticas públicas de responsabilidade social e promoção do desenvolvimento que convergem esforços do governo estadual, demais poderes, municípios e setores produtivos. Esses são alguns aspectos que contribuem para que a economia do ES apresente resultados acima da média nacional e da região sudeste.

O desempenho positivo alcançado pelo PIB capixaba foi puxado pelo setor de serviços e comércio, que expandiu 5,5% entre 2020 e 2021, com destaque para os seguimentos de comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas (11,1%), educação e saúde privadas (10,4%), artes, cultura, esporte, recreação e outras atividades (9,6%) e alojamento e alimentação (9,6%).

A indústria também contabilizou crescimento anual (4,2%), com as ampliações da indústria de transformação (15,1%), construção (13,1%) e eletricidade e atividades ligadas ao saneamento básico (1,8%). No setor secundário, somente a indústria extrativa evidenciou diminuição (-10,1%).

A agropecuária permaneceu estável entre 2020 e 2021, com crescimento de 2,5% na produção florestal, pesca e aquicultura e de 0,5% na agricultura e redução de -1,3% na pecuária.

PIB Crédito: José Carlos Daves/Agência F8/Folhapress

Em valores correntes o PIB do ES alcançou o patamar de R$ 186,3 bilhões, representando 2,1% do PIB brasileiro em 2021. Com isso, o Espírito Santo manteve o 14º maior PIB e a 9ª posição no ranking dos estados no PIB per capita (R$ 45.354,00).