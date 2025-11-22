Sávio Bertochi Caçador
É economista, doutor em Economia pela Ufes, professor e consultor

A grande virada da economia capixaba está chegando com a reforma tributária?

A receita que hoje é nossa, no futuro irá para São Paulo ou Minas Gerais, onde o consumo final ocorre. Por outro lado, é a nossa maior oportunidade de reinvenção

Vitória
Publicado em 22/11/2025 às 03h30


