A estrutura produtiva do Espírito Santo é complexa?

A tese de que a sofisticação da estrutura produtiva é central para a superação do subdesenvolvimento tem ganhado espaço na literatura econômica . Os trabalhos do físico chileno César Hidalgo, atualmente na Universidade de Toulouse (França), e do economista venezuelano Ricardo Hausmann, da Universidade de Harvard (EUA), sobre complexidade econômica reacenderam o debate sobre a importância da transformação estrutural para o processo de desenvolvimento econômico.

Os dois conceitos básicos para aferir se um país ou região é complexo economicamente são a ubiquidade e a diversidade de produtos encontrados em sua pauta exportadora. Se uma determinada economia é capaz de produzir bens não ubíquos, raros e complexos, é um indicativo de que ela tem um sofisticado tecido produtivo. Os bens não ubíquos devem ser divididos entre aqueles que têm alto conteúdo tecnológico e, portanto, são de difícil produção, e aqueles que são muito escassos na natureza. Para controlar esse problema dos recursos naturais escassos na medição da complexidade, Hidalgo e Hausmann comparam a ubiquidade do produto em determinada economia com a diversidade de produtos que ela é capaz de exportar.

O modelo proposto por Hidalgo e Hausmann incorpora o comércio internacional por entender que as vantagens comparativas das regiões são reveladoras do grau de especialização econômica. Nessa perspectiva, a mudança estrutural deve ser orientada pelo aumento da participação de produtos sofisticados (embarcados com tecnologia e serviços avançados) no total produzido e exportado pelas regiões. Regiões capazes de produzir produtos complexos seriam dotadas de capacidades complexas. A intuição do modelo é de que se uma localidade consegue exportar um determinado produto com vantagem comparativa, essa localidade possui as capacidades necessárias para sua produção. Nesse sentido, a complexidade da localidade está relacionada à complexidade dos produtos exportados por ela.

Os dados de complexidade econômica, baseados em comércio internacional, tecnologia (patentes) e pesquisa científica do Observatório da Complexidade Econômica (Country Rankings | OEC - The Observatory of Economic Complexity) mostram que os países desenvolvidos (principalmente EUA, Japão, Coréia do Sul e Europa Ocidental) possuem estrutura produtiva complexa, o que explica seus níveis de renda per capita superiores e níveis de desigualdade de renda inferiores aos países em desenvolvimento. A intuição por trás desses dados é a seguinte: estrutura produtiva complexa demanda geração e uso de conhecimento, o que requer profissionais qualificados, fomentando um aumento da escolaridade e da qualidade do ensino em todos os níveis.

Brasil , infelizmente, não tem uma estrutura produtiva complexa. O ranking do Observatório da Complexidade Econômica mostra que o país ocupava, em 2021, a posição 12 de 96 países na complexidade tecnológica, a posição 20 de 140 na complexidade científica, mas a posição 49 de 131 na complexidade de comércio internacional. Lembrando que o país tem o 8º maior PIB do mundo (US$ 3,1 trilhões), em termos de paridade do poder de compra, e um PIB per capita mediano (61ª posição e pouco mais de US$ 11 mil).

Traduzindo: o Brasil até que está bem colocado em termos de produção de tecnologia e de pesquisa científica, mas não consegue converter isso em produtos complexos e exportados. Basta verificar o que predomina na sua pauta de exportação: minério de ferro, petróleo, grãos (soja e milho) e carnes.

Dentre os Estados brasileiros a heterogeneidade em termos de complexidade econômica também é grande. A plataforma DataViva , iniciativa da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais e do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, apresenta dados de complexidade econômica dos Estados brasileiros na ótica do comércio internacional e na ótica dos empregos.

No primeiro caso (dados de 2020), Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina lideram esse ranking, com o Espírito Santo na modesta 19ª posição. Na ótica da complexidade dos empregos (dados de 2021) os líderes são: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, com o Espírito Santo na 13ª posição. Vale lembrar que o Espírito Santo possui um grau de abertura de sua economia relevante perante o contexto nacional, mas nossa pauta de exportação se baseia em minério de ferro, aço, pasta de celulose, café e rochas, isto é, produtos pouco sofisticados e de complexidade relativamente baixa.

Todavia, o que mais preocupa é que os dados de complexidade econômica dos últimos 20 anos, e que estão disponíveis na plataforma DataViva, são praticamente os mesmos. Em outras palavras, os dados mais recentes mostram que a estrutura produtiva capixaba tem baixa complexidade em relação a outros Estados, e o seu histórico mostra que ela pouco evoluiu em termos de complexidade. Isso ajuda a compreender por que o Espírito Santo está comparativamente “estagnado” em termos de PIB e de PIB per capita: no primeiro caso, o Estado ocupava a 12ª posição em 2003 e passou para a 14ª colocação em 2020; no segundo caso, o Estado passou de 8º colocado para 9º em igual período.