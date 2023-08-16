Faz sentido o otimismo atual com a economia brasileira?

Em edição recente, a revista britânica “The Economist” publicou artigo enaltecendo o sentimento mais otimista de investidores estrangeiros com o Brasil. A revista destacou que a economia global reúne circunstâncias favoráveis ao Brasil, mas também menciona medidas de ajuste promovidas pelo governo: a revista cita a reforma tributária e o arcabouço fiscal , ambas medidas em tramitação no Congresso Nacional , mas com grandes chances de aprovação ainda este ano.

Mas será que realmente cabe esse sentimento de otimismo com o Brasil? Vamos aos fatos.

O primeiro ponto que chamamos atenção é o PIB. Cabe lembrar que as projeções do PIB brasileiro no começo do ano circulavam em torno de pífio 1%. Depois do excelente desempenho do agronegócio no 1º trimestre e com os avanços do marco fiscal e da reforma tributária a expectativa neste momento é que o Brasil encerre 2023 com um PIB de 2,26%. Ainda está aquém do potencial do país, mas é uma expectativa bem melhor.

No que tange à inflação, o IPCA mostrou inflação de 0,12% em julho após a deflação de 0,08% em junho. Em 2023, a alta acumulada do IPCA está em 2,99%. Já nos últimos 12 meses, o índice é de 3,99%, acima do centro da meta de inflação, que é 3,25%. Contudo, uma alta em julho já era esperada pelo mercado que aposta que a inflação continuará caindo e reforçando a ideia de um ciclo de cortes na Selic.

taxa Selic foi reduzida em 2 de agosto para 13,25% a.a. , o primeiro recuo desde agosto de 2020. Boa parte dos analistas de mercado acredita que o ciclo de flexibilização monetária ocorrerá de forma gradual, com reduções de mesma magnitude (0,50 pontos percentuais) nas próximas reuniões, o que deve levar a Selic para patamar equivalente a 11,75% a.a. no fim do ano. Contudo, se a economia não voltar a crescer pelo lado da oferta veremos a inflação voltar mais a frente (sobretudo de serviços), o que exigirá novo ciclo de alta dos juros.

A agência de classificação de risco de crédito Fitch Ratings elevou a nota soberana do Brasil de BB- para BB, com perspectiva estável. A elevação reflete o desempenho macroeconômico e fiscal acima do esperado, políticas proativas e as reformas realizadas nos últimos anos.

Após atingir patamar ao redor de R$ 5,30 no final de março, observamos uma trajetória de queda do câmbio para níveis próximos a R$ 4,70 em meados de julho. O mercado já estava projetando valor de equilíbrio do câmbio a R$ 4,50 quando a Fitch, no início de agosto, rebaixou a nota dos Estados Unidos pela primeira vez desde 2011 em função da situação fiscal e previsão de recessão por lá, o que tem feito o câmbio voltar para o patamar de R$ 4,90. De qualquer forma, é bem menos que os R$ 5,30 atingido em março, o que também tem contribuído para redução da inflação.

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O projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) deve ser enviado ao Congresso Nacional até o dia 31 de agosto e deve ser acompanhado de um conjunto de medidas para elevar a receita do governo. A lista de propostas incluiria a regulamentação do mercado de apostas esportivas e a tributação de fundos exclusivos e fundos offshore. São ações cujo resultado esperado é a redução do déficit nas contas públicas pelo lado da elevação da receita, ou seja, mais tributação, e não pelo lado da redução de despesa, o que é mais desejável.