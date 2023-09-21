Bancos de desenvolvimento: investindo no que transforma

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são uma agenda mundial adotada durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável em setembro de 2015, composta por 17 objetivos e 169 metas a serem atingidos até 2030. Nesta agenda estão previstas ações mundiais nas áreas de erradicação da pobreza, segurança alimentar, agricultura, saúde, educação, igualdade de gênero, redução das desigualdades, energia, água e saneamento, padrões sustentáveis de produção e de consumo, mudança do clima, cidades sustentáveis, proteção e uso sustentável dos oceanos e dos ecossistemas terrestres, crescimento econômico inclusivo, infraestrutura, industrialização, entre outros.

No mundo e no Brasil os bancos de desenvolvimento (BDs) têm desempenhado papel relevante para atingimento das metas dos ODS.

Os BDs desempenham um papel cada vez mais importante na superação de crises, no combate às alterações climáticas e na promoção da transformação estrutural econômica em todo o mundo. Em 2020, existiam cerca de 522 BDs em funcionamento ao redor do mundo, somando US$ 23 trilhões em ativos e chegando a US$ 2,7 trilhões em financiamentos, o que equivale a 12% do investimento global.

Nesse sentido, aconteceu entre os dias 4 e 6 de setembro a 4ª edição do Finance in Common Summit (FICS) na cidade de Cartagena, Colômbia. Na ocasião representantes de BDs de vários países se reuniram para debater temas como: micro e pequenas empresas (MPEs) e inclusão financeira, clima e biodiversidade, infraestruturas sustentáveis e agenda institucional dos BDs.

O objetivo do encontro internacional é reforçar as parcerias entre estas instituições para acelerar a convergência de normas e melhores práticas compartilhadas, apoiar os compromissos dos bancos na mudança de suas estratégias no sentido da sustentabilidade e dar aos BDs mais visibilidade nos fóruns globais que discutem questões de política internacional. Mais detalhes no link

E entre os dias 30 e 31 de agosto ocorreu também o Fórum do Desenvolvimento da Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE). Em sua oitava edição, esse Fórum se consolidou como o maior evento nacional sobre o financiamento ao desenvolvimento sustentável. A ABDE é composta por 34 instituições financeiras de desenvolvimento, federais, regionais e estaduais, presentes em todo o país.

Os integrantes da ABDE têm sido, ao longo do tempo, um importante instrumento para superar os diferentes desafios que o desenvolvimento econômico brasileiro enfrentou, desempenhando papel fundamental para o país realizar as transformações exigidas em cada momento. Elas são responsáveis por 70% do crédito para investimento realizado no Brasil e são fundamentais para o desenvolvimento sustentável brasileiro. Mais detalhes no link: Fórum do Desenvolvimento ABDE 2023

Aqui no Espírito Santo, o Bandes tem desempenhado papel importantíssimo no financiamento ao desenvolvimento sustentável estadual. A instituição realiza esforços para direcionar cada vez mais sua carteira de crédito para ações e projetos relacionados aos ODS.

O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) Crédito: Governo do ES | Divulgação

E para os próximos quatro anos o banco capixaba está projetando captar recursos com bancos multilaterais, além da emissão de títulos temáticos, para fazer frente a sua meta de chegar a uma carteira de crédito de R$ 1 bilhão. Em pauta está o financiamento de projetos de municípios e de empresas em temas conectados com os ODS e em linha com a estratégia de desenvolvimento do Governo Estadual.