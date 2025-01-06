Como ser um gestor melhor em 2025

Se 2025 trouxer uma única lição para gestores, que seja a de nunca parar de evoluir. Liderança é um processo dinâmico, e os melhores líderes são aqueles que encaram mudanças como oportunidades para crescer junto com suas equipes e empresas. Para começar o próximo ano com o pé direito, convido você a olhar para alguns hábitos que podem estar sendo limitantes.

Um erro clássico é querer contratar gente igual a você. Esse fenômeno, que eu apelido de “mini-me”, cria equipes que reforçam as mesmas ideias e raramente sugerem algo de inovador. Quando todo mundo pensa igual, o potencial de inovação vai pelo ralo. Ter pessoas com perspectivas diferentes pode ampliar o olhar sobre o negócio e abrir caminho para soluções mais impactantes.

Outro hábito a ser repensado é o de ditar o que precisa ser feito e como. Quando você diz exatamente como algo deve ser executado, tira a oportunidade do liderado de se comprometer verdadeiramente com o resultado. Aprender a delegar e apoiar apenas nas decisões estratégicas leva você de um chefe controlador a um líder genuíno.

Definir metas claras é um dos principais papéis de um bom líder. Sem elas, a equipe trabalha no escuro, sem saber onde focar os esforços ou como medir o sucesso. Mas só as metas não bastam, a forma como você comunica ao time faz toda a diferença. A comunicação precisa ser transparente e objetiva.

É importante que todos saibam o que se espera deles e também o “porquê” por trás de cada objetivo. Reuniões de alinhamento, acompanhamento de indicadores e feedbacks recorrentes auxiliam para que ninguém se perca no caminho.

Aprender a delegar e apoiar apenas nas decisões estratégicas leva você de um chefe controlador a um líder genuíno Crédito: Foto de Christina Morillo no Pexels

Além disso, precisamos abandonar essa crença de que líderes não precisam de ajuda. Muita gente acha que por estar no topo precisa ter todas as respostas, e isso é bobagem. Aconselho a se cercar de pessoas confiáveis com quem você possa dividir decisões, isso é uma demonstração de maturidade e autoconfiança e boa escolha na formação do time. Ninguém constrói grandes resultados sozinho.