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Negócios

Como ser um gestor melhor em 2025

Quando você diz exatamente como algo deve ser executado, tira a oportunidade do liderado de se comprometer verdadeiramente com o resultado

Públicado em 

06 jan 2025 às 00:00
Rodrigo Miranda

Colunista

Rodrigo Miranda

Se 2025 trouxer uma única lição para gestores, que seja a de nunca parar de evoluir. Liderança é um processo dinâmico, e os melhores líderes são aqueles que encaram mudanças como oportunidades para crescer junto com suas equipes e empresas. Para começar o próximo ano com o pé direito,  convido você a olhar para alguns hábitos que podem estar sendo limitantes.
Um erro clássico é querer contratar gente igual a você. Esse fenômeno, que eu apelido de “mini-me”, cria equipes que reforçam as mesmas ideias e raramente sugerem algo de inovador. Quando todo mundo pensa igual, o potencial de inovação vai pelo ralo. Ter pessoas com perspectivas diferentes pode ampliar o olhar sobre o negócio e abrir caminho para soluções mais impactantes.
Outro hábito a ser repensado é o de ditar o que precisa ser feito e como. Quando você diz exatamente como algo deve ser executado, tira a oportunidade do liderado de se comprometer verdadeiramente com o resultado. Aprender a delegar e apoiar apenas nas decisões estratégicas  leva você de um chefe controlador a um líder genuíno.

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Definir metas claras é um dos principais papéis de um bom líder. Sem elas, a equipe trabalha no escuro, sem saber onde focar os esforços ou como medir o sucesso. Mas só as metas não bastam, a forma como você comunica ao time faz toda a diferença. A comunicação precisa ser transparente e objetiva.
É importante que todos saibam o que se espera deles e também o “porquê” por trás de cada objetivo. Reuniões de alinhamento, acompanhamento de indicadores e feedbacks recorrentes auxiliam para que ninguém se perca no caminho.
Jovens fazendo planejamento de tarefas em escritório
Aprender a delegar e apoiar apenas nas decisões estratégicas leva você de um chefe controlador a um líder genuíno Crédito: Foto de Christina Morillo no Pexels
Além disso, precisamos abandonar essa crença de que líderes não precisam de ajuda. Muita gente acha que por estar no topo precisa ter todas as respostas, e isso é bobagem. Aconselho a se cercar de pessoas confiáveis com quem você possa dividir decisões, isso é uma demonstração de maturidade e autoconfiança e boa escolha na formação do time. Ninguém constrói grandes resultados sozinho.
As escolhas difíceis, as renúncias e as decisões ousadas são partes do papel de um gestor e não tem como fugir delas. O aprendizado contínuo vem de questionar hábitos antigos, experimentar novas abordagens e ajustar o caminho à medida que novos desafios surgem. O futuro é dos líderes que sabem se adaptar, aprender e, principalmente, agir.

Rodrigo Miranda

É CEO e fundador da VPx Company, consultoria de negócios e de educação executiva, e presidente do conselho de administração da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Rio Branco. Fundou os apps de entregas Shipp e Packk, atuais Americanas Delivery, e a rede de lojas autônomas Zaitt, adquirida pela Sapore S/A

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