Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Negócios

Trabalho e descanso: a fórmula do CEO que não para

É importante ter cuidado com o impacto disso na equipe. Não sobrecarrego o time com minhas tarefas nem delego responsabilidades para quem ainda não está preparado. O objetivo é manter o fluxo sem deixar o cliente ou a equipe na mão

Publicado em 23 de Dezembro de 2024 às 00:00

Públicado em 

23 dez 2024 às 00:00
Rodrigo Miranda

Colunista

Rodrigo Miranda

Fim do ano para grande parte das pessoas é sinônimo de férias e descanso. Não para mim. Viajar sempre foi parte importante da minha vida. Meu pai é formado em turismo e costumava dizer que "tudo na vida são prioridades". E na nossa família, viajar era uma delas. Sempre dávamos um jeito de conseguir explorar novos lugares juntos.
Do meu pai também herdei o hábito de estar “always on”. Mesmo durante as viagens, ele nunca deixava de atender ligações ou checar com a equipe se estava tudo sob controle. Confesso que levei isso para minha vida profissional.
Para mim, faz mais sentido ter a liberdade de viajar com frequência, alternando momentos de descanso e lazer com algumas responsabilidades do dia a dia, do que tirar longas férias e ficar totalmente offline. Essa lógica funciona porque gosto do que faço, sei que o meu trabalho é significativo e, sinceramente, não tenho o tal botão de desligar.

Veja Também

Simplificar a gestão é uma solução para o caos corporativo

Entrar no jogo da concorrência pode ser prejudicial ao seu negócio

A paixão pelo cliente pode ser um caminho perigoso

Isso não significa que não me preparo para viajar. Antes de sair, concentro reuniões importantes na semana que antecede a viagem, adiantando o máximo de decisões possíveis. Durante a viagem, evito compromissos em dias de deslocamento intenso, como trocas de cidade ou voos longos. Sempre que possível, também prefiro evitar voos em horários comerciais, para não comprometer a rotina de trabalho.
Quando não dá para fugir e acabo pegando voos nesses horários, aproveito o tempo para revisar documentos ou trabalhar em algo que exija mais concentração. Já nos dias mais tranquilos, encaixo reuniões e tarefas rápidas, garantindo que o ritmo de trabalho siga produtivo mesmo fora do escritório.
Passagem aérea, aeroporto
Viagens Crédito: Pixabay
É importante também ter cuidado com o impacto disso na equipe. Não sobrecarrego o time com minhas tarefas nem delego responsabilidades para quem ainda não está preparado. O objetivo é manter o fluxo sem deixar o cliente ou a equipe na mão, mesmo à distância.
Sei que essa rotina pode soar exaustiva, mas aqui vai o ponto mais importante: essa é a forma que dá certo para mim. Não escrevo para romantizar essa escolha nem para dizer que não tirar férias deve ser um objetivo. Muito pelo contrário, divido essa experiência porque sei que há outras pessoas que, assim como eu, não conseguem desligar completamente e se culpam por isso.
Se você é uma dessas pessoas, quero te tranquilizar e dizer que não é só você. Não tem uma fórmula universal para equilibrar vida e trabalho, existe apenas o jeito que funciona para você e, se ele está alinhado com o que você acredita e com os resultados que busca, qual é o problema?

Rodrigo Miranda

É CEO e fundador da VPx Company, consultoria de negócios e de educação executiva, e presidente do conselho de administração da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Rio Branco. Fundou os apps de entregas Shipp e Packk, atuais Americanas Delivery, e a rede de lojas autônomas Zaitt, adquirida pela Sapore S/A

Tópicos Relacionados

empresas ferias Negócios
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Motociclista e passageira ficam feridos após colisão com vaca em São Mateus
Cabra sobe em casa, quebra telhado e cai em cima de cama de moradora em Cariacica
Cabra cai do telhado e vai parar em cima de cama dentro de casa em Cariacica
Lançamento da Taça EDP na Rede Gazeta
Taça EDP das Comunidades chega à sua nona edição em 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados