Simplificar a gestão é uma solução para o caos corporativo

Menos é mais, e isso vale para tudo: desde o cardápio de um restaurante até os projetos que a sua empresa decide encarar. Já reparou que um prato com poucos ingredientes bem escolhidos costuma ser muito mais saboroso? O mesmo acontece no mundo dos negócios. Quando você se concentra no que realmente traz retorno, a chance de dar certo aumenta – e muito.

Há três princípios que podem transformar qualquer negócio, e são bem mais simples do que você imagina. Em vez de depender de estratégias mirabolantes, é só focar nos tópicos que vou trazer aqui. Garanto que eles vão ajudar sua equipe a alcançar resultados melhores e com muito mais eficiência.

Trabalho: um time funciona melhor quando cada um entende sua posição, Crédito: Imagem: fizkes | Shutterstock

O primeiro é dar autonomia à equipe. Um time funciona melhor quando cada um entende sua posição, mas ainda tem liberdade para improvisar quando necessário. Se os colaboradores sabem claramente o que precisam entregar, mas podem decidir como fazer isso, o trabalho flui melhor. Lembrando que para essa autonomia funcionar, você precisa alinhar metas e processos para guiá-los, mas confiar na tomada de decisão dos seus funcionários.

O segundo princípio é focar no que realmente importa. Reduza as distrações: menos produtos, menos projetos, menos “cliente problema”. Escolha as iniciativas que trazem mais retorno e concentre energia nelas. Um gestor com dois projetos bem definidos é muito mais produtivo do que alguém tentando abraçar meia dúzia.

Saber quem é o cliente certo também faz toda a diferença. Imagine um vendedor de casacos de lã no meio de uma praia tropical – não faz sentido, né? O mesmo vale para o seu negócio. Defina quem é o cliente ideal e concentre seus esforços nele.

O último princípio é simples: cada tarefa precisa ter um dono. Quando ninguém sabe quem é o responsável, as coisas não andam, ou andam de jeito torto. Defina quem cuida de cada projeto ou área e deixe isso claro para todo mundo. Assim, cada um sabe exatamente qual é o seu papel no jogo.