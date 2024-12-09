Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Negócios

Simplificar a gestão é uma solução para o caos corporativo

Se os colaboradores sabem claramente o que precisam entregar, mas podem decidir como fazer isso, o trabalho flui melhor

Publicado em 09 de Dezembro de 2024 às 00:00

Públicado em 

09 dez 2024 às 00:00
Rodrigo Miranda

Colunista

Rodrigo Miranda

Menos é mais, e isso vale para tudo: desde o cardápio de um restaurante até os projetos que a sua empresa decide encarar. Já reparou que um prato com poucos ingredientes bem escolhidos costuma ser muito mais saboroso? O mesmo acontece no mundo dos negócios. Quando você se concentra no que realmente traz retorno, a chance de dar certo aumenta – e muito.
Há três princípios que podem transformar qualquer negócio, e são bem mais simples do que você imagina. Em vez de depender de estratégias mirabolantes, é só focar nos tópicos que vou trazer aqui. Garanto que eles vão ajudar sua equipe a alcançar resultados melhores e com muito mais eficiência.
Benefícios, crescimento e equilíbrio entre trabalho e vida pessoal são fatores fundamentais ao escolher uma vaga de emprego (Imagem: fizkes | Shutterstock)
Trabalho: um time funciona melhor quando cada um entende sua posição, Crédito: Imagem: fizkes | Shutterstock
O primeiro é dar autonomia à equipe. Um time funciona melhor quando cada um entende sua posição, mas ainda tem liberdade para improvisar quando necessário. Se os colaboradores sabem claramente o que precisam entregar, mas podem decidir como fazer isso, o trabalho flui melhor. Lembrando que para essa autonomia funcionar, você precisa alinhar metas e processos para guiá-los, mas confiar na tomada de decisão dos seus funcionários.
O segundo princípio é focar no que realmente importa. Reduza as distrações: menos produtos, menos projetos, menos “cliente problema”. Escolha as iniciativas que trazem mais retorno e concentre energia nelas. Um gestor com dois projetos bem definidos é muito mais produtivo do que alguém tentando abraçar meia dúzia.

Veja Também

Entrar no jogo da concorrência pode ser prejudicial ao seu negócio

A paixão pelo cliente pode ser um caminho perigoso

Saber quem é o cliente certo também faz toda a diferença. Imagine um vendedor de casacos de lã no meio de uma praia tropical – não faz sentido, né? O mesmo vale para o seu negócio. Defina quem é o cliente ideal e concentre seus esforços nele.
O último princípio é simples: cada tarefa precisa ter um dono. Quando ninguém sabe quem é o responsável, as coisas não andam, ou andam de jeito torto. Defina quem cuida de cada projeto ou área e deixe isso claro para todo mundo. Assim, cada um sabe exatamente qual é o seu papel no jogo.
Esses três princípios são um convite para repensar como você conduz o seu negócio. Simplificar significa resgatar o que fez a sua empresa ser relevante. Talvez a solução esteja menos em buscar algo novo e mais em fortalecer o que já funciona. Vale refletir: o que te trouxe até aqui ainda está no centro das suas decisões?

Veja Também

Demissão à vista: a hora certa de afastar um colaborador

Ser CEO não é glamouroso 98% do tempo

Rodrigo Miranda

É CEO e fundador da VPx Company, consultoria de negócios e de educação executiva, e presidente do conselho de administração da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Rio Branco. Fundou os apps de entregas Shipp e Packk, atuais Americanas Delivery, e a rede de lojas autônomas Zaitt, adquirida pela Sapore S/A

Tópicos Relacionados

Trabalho Mercado de trabalho
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Motociclista e passageira ficam feridos após colisão com vaca em São Mateus
Cabra sobe em casa, quebra telhado e cai em cima de cama de moradora em Cariacica
Cabra cai do telhado e vai parar em cima de cama dentro de casa em Cariacica
Lançamento da Taça EDP na Rede Gazeta
Taça EDP das Comunidades chega à sua nona edição em 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados