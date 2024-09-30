Quais as expectativas para o comércio mundial em 2025? E a posição do Brasil?

Em sua edição de número 1.279, de 6 de setembro, a Carta do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi) trouxe elementos interessantes sobre o fato de que o comércio mundial perdeu dinamismo após a pandemia de Covid-19 , por conta de pressões inflacionárias e de elevações das taxas de juros em diversos países, moderando do crescimento econômico global. Farei alguns breves comentários sobre o assunto.

De acordo com o Iedi, “tensões geopolíticas e a adoção de medidas protecionistas também são obstáculos para que o comércio internacional volte a ganhar mais vigor”. Nesse sentido, o documento destacou que “há sinais de fragmentação das relações comerciais de bens e serviços, envolvendo sobretudo EUA e China”. Desglobalização em curso.

Com base nos dados da Organização Mundial do Comércio (OMC), para 2025, o Iedi ponderou que o comércio mundial não deve crescer muito à frente da economia global, restringindo, portanto, as estratégias nacionais de crescimento econômico baseadas nas exportações. Em síntese, “este tem sido o padrão desde a crise global de 2008/2009, que interrompeu um longo período de forte dinamismo das trocas internacionais”.

Os números revelaram ainda que, entre 1990 e 2000, o crescimento do comércio era 2,3 vezes mais intenso do que o da economia mundial, caindo para 1,5 vez entre 2001 e 2008. Essa relação foi de apenas 0,9 entre 2011 e 2023. Houve, portanto, a desaceleração nas exportações mundiais de mercadorias.

Desde os anos 2000, a China vem ganhando participação nas exportações mundiais, chegando em 2021 a responder (14,9%) quase pela mesma parcela de EUA e Alemanha somados (15,2%). No caso apenas dos produtos manufaturados, a liderança é chinesa. Segundo o Iedi, “a participação da China nas exportações mundiais de manufaturados tem sido repetidamente superior ao somatório de EUA e Alemanha desde 2019, com uma vantagem cada vez maior”.

Para o Brasil, o diagnóstico demanda ações no campo das políticas públicas. Afinal, de acordo com o Iedi, desde 2010 vem ocorrendo “o aumento da distância de nossa posição nas exportações totais de mercadorias e nas exportações de manufaturados, refletindo a concentração de nossa pauta em bens primários”.

Há assimetria em relação ao distanciamento de nossas posições enquanto exportadores e importadores de manufaturas, algo que se reflete no déficit da balança desses bens. A precariedade estrutural do mercado laboral brasileiro também é explicada pela estrutura produtiva desindustrializada e pouco sofisticada tecnologicamente, conforme destaquei em artigos anteriores neste espaço.

Exportações Crédito: Pixabay