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Empregos

Expansão da economia com baixos salários: como mudar essa realidade?

Enquanto a economia brasileira não for alavancada por setores mais dinâmicos, a geração de empregos continuará concentrada em atividades com menores remunerações

Públicado em 

16 set 2024 às 02:00
Rodrigo Medeiros

Colunista

Rodrigo Medeiros

De acordo com o IBGE, o Produto Interno Bruto (PIB) acumulou alta de 2,5% em quatro trimestres. No segundo trimestre de 2024, pela ótica da demanda, na comparação com o trimestre anterior, ocorreram altas nos três componentes: o Consumo das Famílias e o Consumo do Governo cresceram à mesma taxa (1,3%) e a Formação Bruta de Capital Fixo subiu 2,1%.
Não é tão difícil entender o que aconteceu. Segundo Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, “o setor externo tem contribuído negativamente para o crescimento da economia”. Em relação ao segundo trimestre de 2023, o PIB cresceu 3,3%.
O Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) de junho de 2024, do Ministério do Trabalho e Emprego, revelou um quadro merecedor de reflexões. Para o conjunto do território nacional, o salário médio de admissão foi de R$ 2.132,82. Em síntese, o emprego celetista no Brasil apresentou expansão, registrando saldo positivo de 201.705 postos de trabalho no mês.

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No acumulado do ano, entre janeiro e junho, o saldo foi de 1.300.044 empregos. Grandes grupos de atividades registraram saldos positivos em junho. O Sudeste liderou o saldo positivo de empregos, com 93.681 postos em junho. No Espírito Santo, o saldo positivo foi de 141 postos, ou seja, um saldo positivo de apenas 0,02% em relação ao mês anterior.
O salário médio de admissão foi de R$ 1.959,51 no Espírito Santo, abaixo das médias salariais de admissão do Sudeste e do Brasil. Em relação ao saldo positivo de empregos em junho, o Novo Caged mostrou que ele ocorreu no Brasil em níveis de instrução que não demandaram o ensino superior completo.
Mercado de trabalho: Desde 2017 até outubro de 2020, 27 cidades do ES apresentaram saldo negativo de empregos, ou seja, fecharam postos de trabalho de acordo com dados do Caged.
Mercado de trabalho Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Quando se analisa por faixa salarial em junho, o saldo foi negativo para empregos que remuneram acima de dez salários mínimos. O saldo positivo ocorreu nas faixas salariais que remuneram até dois salários mínimos. Alguma surpresa? Conforme vem divulgando o IBGE, a informalidade tem se mantido no patamar de 39% para os trabalhadores ocupados.
A desindustrialização, o empobrecimento da estrutura produtiva, a reforma trabalhista e o enfraquecimento dos sindicatos contribuíram para as perdas dos trabalhadores brasileiros. Enquanto a economia brasileira não for alavancada por setores mais dinâmicos, a geração de empregos continuará concentrada em atividades com menores remunerações.
Podemos até comemorar o aumento do emprego. Demandamos, entretanto, políticas públicas que apoiem efetivamente a sofisticação da estrutura produtiva. Nesse sentido, a qualidade das elites importa, pois elites de baixa qualidade operam modelos de negócios de extração de valor das sociedades. Tal perspectiva nos ajuda a compreender as estruturais e históricas desigualdades extremas que persistem no Brasil.

Rodrigo Medeiros

É professor do Instituto Federal do Espírito Santo. Em seus artigos, trata principalmente dos desafios estruturais para um desenvolvimento pleno da sociedade.

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