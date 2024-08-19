Podemos comemorar o aumento recente do emprego?

Em artigo publicado na revista Conjuntura Econômica, de julho de 2024 , o professor Nelson Marconi, da Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP), trouxe algumas reflexões relevantes. Ele questionou a qualidade dos postos de trabalho que estão sendo gerados no Brasil. Destacarei alguns aspectos da pesquisa feita pelo acadêmico.

Para analisar a questão, Marconi comparou o quadro do emprego em três períodos semelhantes de anos distintos: os primeiros trimestres de 2012, 2023 e 2024. Tal comparação possibilita traçar a evolução do mercado de trabalho durante o primeiro ano do governo Lula da Silva a partir dos números da Pnad Contínua do IBGE.

Nos doze anos em questão, segundo o professor, “o grande responsável pela evolução do número de ocupados foi o grupo dos trabalhadores por conta própria - respondem por 43% da variação observada no período”. Em síntese, destacou Marconi, “o setor que mais cresceu foi o de transportes, confirmando a propalada uberização do mercado de trabalho”.

De acordo com a pesquisa de Marconi, “o chamado processo de pejotização se estendeu a vários setores de serviços com características distintas”. Tal fato provocou queda da arrecadação tributária oriunda do trabalho, criando problemas para o próprio financiamento da previdência.

Entre nós, ocorreu a combinação entre a contribuição mais acentuada de setores que ofertam serviços tradicionais e de outros que ofertam serviços mais sofisticados. Conforme constatou Marconi, “o que ocorreu no Brasil seguiu o que prevaleceu nas economias que se desindustrializaram”.

Em sintonia com artigos que publiquei neste espaço, o acadêmico concluiu que “enquanto a economia brasileira não for alavancada por setores mais dinâmicos, a geração de empregos continuará concentrada em atividades com menores remunerações”. Ele completou afirmando que “tampouco a elevação do nível de emprego poderá implicar superior crescimento econômico, porque não gerará um estímulo à demanda suficiente para tal”.

A desindustrialização, o empobrecimento da estrutura produtiva, a reforma trabalhista e o enfraquecimento dos sindicatos contribuíram para as perdas dos trabalhadores brasileiros. Vivemos em um contexto no qual a quantidade de trabalhadores com diploma universitário e que ocupam vagas fora da própria área, e não exigem formação superior, aumentou mais de 20% em três anos.

Motorista de aplicativo Crédito: pvproductions/Freepik

Podemos até comemorar o aumento recente do emprego. No entanto, segundo Marconi, “com o nível de taxa real de juros que praticamos, será muito difícil alcançarmos uma retomada dos investimentos em setores que poderiam viabilizar a virada necessária em nossa estrutura produtiva”. Demandamos políticas públicas que apoiem efetivamente a sofisticação da estrutura produtiva.

A qualidade das elites importa. Elites de alta qualidade executam modelos de negócios que criam valor, ou seja, ofertam mais à sociedade do que recebem. As elites de baixa qualidade, por outro lado, operam modelos de extração de valor das sociedades.