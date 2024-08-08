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Reunião ministerial

Lula diz que importante 'é inflação equilibrada, salário e emprego crescendo'

O petista fez discurso otimista nesta quinta-feira e afirmou que todos dados da economia brasileira são positivos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 ago 2024 às 11:57

Publicado em 08 de Agosto de 2024 às 11:57

BRASÍLIA - O presidente Lula (PT) afirmou nesta quinta-feira (8) que está otimista em relação à economia brasileira "apesar da crise que o dólar vem causando no mundo inteiro".
O petista fez um discurso na abertura de reunião ministerial e afirmou que todos os índices relacionados ao desempenho econômico do governo são positivos.
BrasÃ­lia, DF 18/03/2024 . O presidente Luiz InÃ¡cio Lula da Silva preside reuniÃ£o ministerial Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ AgÃªncia Brasil
BrasÃ­lia, DF 18/03/2024 . O presidente Luiz InÃ¡cio Lula da Silva preside reuniÃ£o ministerial Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ AgÃªncia Brasil Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agênc
"A gente se mantém numa situação boa, o emprego está crescendo, o salário está crescendo, a massa salarial está crescendo. O desemprego está caindo e a inflação está totalmente equilibrada. Esse é um dado muita importante, porque toda vez que alguém fala de inflação eu fico muito preocupado", disse.
Segundo Lula, quanto mais baixa a inflação, melhor para a sociedade brasileira.
"O que interessa é inflação baixa, a economia crescendo, o salário crescendo, a educação melhorando."
O presidente disse que em nenhuma outra gestão petista à frente do Executivo federal houve "razão de estar tão otimista" como agora.
"Quero dizer para vocês que, se alguém estiver com pessimismo, por favor me procure, para eu passar um pouco de otimismo para vocês. Se alguém estiver com essa depressão, pessimista, procure um cara para dar uma coisa otimista para vocês", afirmou.

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