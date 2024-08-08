Lula diz que importante 'é inflação equilibrada, salário e emprego crescendo'

O petista fez um discurso na abertura de reunião ministerial e afirmou que todos os índices relacionados ao desempenho econômico do governo são positivos.

BrasÃ­lia, DF 18/03/2024 . O presidente Luiz InÃ¡cio Lula da Silva preside reuniÃ£o ministerial Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ AgÃªncia Brasil Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agênc

"A gente se mantém numa situação boa, o emprego está crescendo, o salário está crescendo, a massa salarial está crescendo. O desemprego está caindo e a inflação está totalmente equilibrada. Esse é um dado muita importante, porque toda vez que alguém fala de inflação eu fico muito preocupado", disse.

Segundo Lula, quanto mais baixa a inflação, melhor para a sociedade brasileira.

"O que interessa é inflação baixa, a economia crescendo, o salário crescendo, a educação melhorando."

O presidente disse que em nenhuma outra gestão petista à frente do Executivo federal houve "razão de estar tão otimista" como agora.