O horror socioeconômico nas metrópoles brasileiras

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A nona edição do “Boletim Desigualdade nas Metrópoles”, documento produzido em parceria pelo Observatório das Metrópoles, pela PUC do Rio Grande do Sul e a Rede de Observatórios da Dívida Social na América Latina (RedODSAL), trouxe informações relevantes e que merecem reflexão. Em síntese, nas regiões metropolitanas brasileiras, “mais de 19 milhões de pessoas estão em condição de pobreza, e mais de 5 milhões estão abaixo da linha de extrema pobreza”. Trata-se de um quadro típico de horror socioeconômico.

De acordo com o documento, houve um salto expressivo, entre 2019 e 2021, da pobreza e da extrema pobreza. Em 2020, o auxílio emergencial federal aliviou o quadro temporariamente quando pagou R$ 600 para mais de 65 milhões de famílias durante a pandemia de Covid-19. A renda do trabalho não tem dado conta do processo inflacionário ainda em curso e tal fato fez a pobreza se ampliar. Na Grande Vitória, 25% das pessoas viveram na pobreza e 7% na extrema pobreza.

Nem mesmo o avanço do processo de vacinação foi suficiente para auxiliar na recuperação do nível médio de renda de 2019. Segundo o IBGE, para o segundo trimestre de 2022, foi de 21,2% a taxa composta de subutilização da força de trabalho, o percentual de pessoas desocupadas, subocupadas por insuficiência de horas trabalhadas e na força de trabalho potencial em relação à força de trabalho ampliada, sendo que a informalidade foi de 40% para a população ocupada.

O precoce aperto monetário, desde 2021, não pode ser esquecido. O rendimento real habitual do trabalho caiu 5% no segundo trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. A renda dos mais pobres veio caindo entre 2014 e 2021. Em 2014, os 40% mais pobres que viviam nas regiões metropolitanas tinham uma renda média de R$ 515 e, em 2019, esse número caiu para R$ 470. Em 2021, a média chegou a R$ 396.

Para se ter uma rápida ideia do horror socioeconômico, em sua coluna Vaivém das Commodities, na Folha de S.Paulo, do dia 9 de agosto, Mauro Zafalon citou que mesmo sendo um líder mundial nas exportações líquidas de alimentos, parte considerável do Brasil passa fome. Convivemos com 33 milhões de pessoas sem ter o que comer e com mais da metade da população em algum grau de insegurança alimentar. A inflação geral subiu 28% desde o início de 2019, porém os alimentos ficaram 54% mais caros.

O benefício que voltou provisoriamente ao patamar de R$ 600 para todas as famílias cadastradas no Auxílio Brasil terá efeito na renda dos mais pobres. De acordo com o Boletim Desigualdade nas Metrópoles, “a desigualdade de renda expressa pelo Coeficiente de Gini atingiu o maior valor da série histórica em 2021, chegando a 0,565 para o conjunto das regiões metropolitanas”. A razão de rendimentos entre os 10% do topo e os 40% da base da distribuição de renda chegou a 19.

Desigualdades extremas de renda são históricas no Brasil, sendo que há décadas o país “figura entre as nações com pior distribuição de rendimentos do planeta”, ressaltou o documento. O Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial reconhecem que essas desigualdades são ruins para um país, pois promovem “o esgarçamento do tecido social, o desperdício de talentos, o enfraquecimento das instituições democráticas e a redução da capacidade de crescimento econômico”.

Quase 40% da população brasileira, mais de 80 milhões de pessoas, vivem em alguma das nossas regiões metropolitanas. Conforme reconheceu o documento, essas regiões “vêm enfrentando enormes desafios, como a questão da violência urbana, das condições de moradia, do acesso e qualidade dos serviços públicos e, de um modo geral, das barreiras para o exercício pleno da cidadania por parcela considerável de seus habitantes”.

Em sua coluna do dia 12 de agosto, no jornal O Globo, Bernardo Mello Franco apontou aspectos críticos da degradação institucional no Brasil. Ele citou que a Freedom House, por exemplo, fez advertências de que o Brasil se encontra na lista de “países governados por líderes que se empenham em sabotar a democracia”. O ato público em defesa da democracia, no dia 11 de agosto, na Faculdade de Direito da USP , buscou passar a ideia de aliança entre capital e trabalho. Entretanto, segundo o colunista, “essa é uma visão idealizada, que omite a cumplicidade de grande parte do poder econômico com a extrema direita”.