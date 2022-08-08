A desaceleração da economia mundial e o drama brasileiro

Em artigo recentemente publicado no blog do Fundo Monetário Internacional (FMI), no dia 22 de julho, Pierre-Olivier Gourinchas, diretor de Pesquisa da instituição, trouxe informações relevantes sobre a economia mundial. As três principais economia s estão desacelerando e tal fato possui repercussões mundiais em um contexto no qual a inflação é a grande fonte de preocupação macroeconômica.

Como todos sabemos, a pandemia de Covid-19 ainda não terminou e há consequências econômicas difusas a partir da invasão da Ucrânia pela Rússia. De acordo com Gourinchas, “uma inflação mais alta do que o previsto, sobretudo nos Estados Unidos e nas principais economia s europeias, está provocando um aperto das condições financeiras mundiais”. A economia chinesa vem desacelerando para além do previsto, em meio a surtos de Covid-19 e lockdowns.

economia mundial contraiu-se no segundo trimestre deste ano. Segundo Gourinchas, “o crescimento cai de 6,1% no ano passado para 3,2% neste ano e 2,9% no próximo ano”. Tal quadro reflete a estagnação do crescimento nas três maiores economia s do mundo - Estados Unidos, China e a área do euro. Há repercussões econômicas e políticas difusas para diversas regiões.

Gourinchas citou que “nos Estados Unidos, a queda do poder de compra das famílias e o aperto da política monetária reduzirão o crescimento para 2,3% neste ano e 1% no ano que vem”. Na China, por sua vez, o crescimento será reduzido para o ritmo de 3,3% neste ano, o mais baixo em quatro décadas, excluído o período da pandemia. Na zona do euro, o crescimento cairá para 1,2% em 2023, refletindo as repercussões da guerra na Ucrânia e uma política monetária mais austera.

inflação em 2022 deverá atingir 6,6% nas economia s avançadas e 9,5% nas economia s de mercados emergentes e em desenvolvimento, em parte devido à elevação dos preços dos alimentos e da energia. Pressões de custos decorrentes de rupturas nas cadeias de suprimentos também foram citadas por Gourinchas.

Entre os riscos apontados pelo economista, destaco os seguintes: condições financeiras mundiais ainda mais restritivas podem deflagrar uma onda de superendividamento nas economia s de mercados emergentes e em desenvolvimento; a alta dos preços dos alimentos e da energia pode causar insegurança alimentar e agitação social generalizadas; e a fragmentação geo política pode impedir o comércio e a cooperação em escala mundial. A desglobalização é um assunto que entrou no escopo das discussões das instituições do sistema multilateral, principalmente a partir da invasão da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro deste ano.

Bancos centrais em todo o mundo estão elevando as taxas de juros. Conforme avaliou Gourinchas, “o consequente aperto monetário sincronizado entre os países é sem precedentes e deverá ter forte impacto, com a desaceleração do crescimento mundial no próximo ano e um recuo da inflação”. Haverá um alto custo deflacionário. Nesse sentido, o economista defende que o apoio fiscal direcionado ajude efetivamente a amortecer o impacto sobre os mais vulneráveis.

Gourinchas colocou a relevante questão da transição climática em perspectiva. Para o diretor do FMI, “a mitigação das mudanças climáticas continua a exigir ações multilaterais imediatas para limitar as emissões e aumentar o investimento para acelerar a transição para a economia verde”. A política energética, admitiu o economista, é assunto de segurança nacional por conta de suas mais variadas repercussões na vida de um país.

O preço do gás na Europa disparou recentemente após a redução dos fluxos da Rússia. O preço elevado do gás chegou a equivaler a uma cotação do barril de petróleo na faixa de US$ 380 no dia 27 de julho. A Rússia reduziu o fornecimento para a região. Informações disponíveis na imprensa apontaram para o fato de que os fluxos no gasoduto Nord Stream 1 foram reduzidos para apenas um quinto da capacidade normal.

A política, incluindo a condução da gestão econômica nacional, já se mostrou, no passado, a continuação da guerra por outros meios. França e Alemanha decidiram estatizar empresas de energia. A Alemanha decidiu estatizar a Uniper para tentar garantir o fornecimento de gás para o inverno e a França fez um movimento análogo com a EDF, buscando limitar o aumento das contas de energia na sua economia . O Brasil segue na contramão desse tipo de preocupação estrutural.

Ainda segundo Gourinchas, “em meio a grandes desafios e conflitos, fortalecer a cooperação continua a ser a melhor forma de melhorar as perspectivas econômicas e mitigar o risco de fragmentação geoeconômica”. Resta saber se a desglobalização, com o provável viés de fortalecimento da regionalização produtiva ou a “globalização entre amigos” (friendshoring), não representa um fenômeno irreversível.

Nesse sentido, é preocupante a ausência de um debate público mais aprofundado no Brasil. A falta de rumo nacional também é algo muito preocupante, tendo em vista os retrocessos sociais, econômicos e ambientais já noticiados pela imprensa brasileira.