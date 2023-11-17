Comprar carro de luxo usado é um bom negócio?

O desejo de um carro de luxo, um carro premium ou um carro com mais conforto e mais potência no motor está presente na maioria dos brasileiros Crédito: Shutterstock

Ao longo da minha trajetória profissional, uma indagação que recebo com muita frequência é a seguinte: “desejo comprar um carro de luxo e tenho dúvidas se é um bom negócio, a manutenção tem um custo alto?

O desejo de um carro de luxo, um carro premium ou um carro com mais conforto e mais potência no motor está presente na maioria dos brasileiros. Afinal: carro é uma paixão nacional, não é mesmo?!

A dica aqui é: tenha bastante cautela e cuidado. E se o carro for mais antigo, a atenção tem que ser redobrada, pois cada modelo tem um preço de manutenção.

Certamente você, amigo leitor, conhece alguém que já gastou muito com um carro de luxo.

Vou compartilhar com vocês um caso de um amigo bem próximo que trouxe o seu carro de luxo para a oficina, para realização do reparo de um serviço de câmbio automático. Como não se trata da nossa área de atuação, foi realizada a indicação de uma oficina de referência e o orçamento ficou perto de R$ 26 mil. E o amigo não teve saída: desembolsou pelo serviço, pois o carro já tinha certo tempo de uso e ele não queria se desfazer por ser um bom carro e achou que valia a pena.

E digo a vocês, queridos leitores de A Gazeta, que isso acontece com frequência em carros premium com passar dos anos, pois dependendo da manutenção e do ano do carro, o serviço pode fica mais caro que o carro.

Todo cuidado é pouco na hora de comprar esse tipo de carro, pois na mesma proporção de um motor bem possante, apresenta-se o alto consumo, o valor do IPVA e também do seguro também são bem mais caros.

É bem comum encontrarmos nas garagens de prédios de alto luxo e oficinas especializadas carros premium como Mercedes, Land Rover, Audi, Porsche, Volvo e tantos outros que permanecem parados há muito tempo por falta de peça ou por não valer a pena o reparo.

E, como agravante, muitas vezes não se encontra um comprador, devido ao alto custo de manutenção. Então vamos, enfim, ao ponto inicial do nosso artigo: quais são as maiores causas para o desinteresse do carro de luxo antigo?

Dificuldade de encontrar peças.

Custo do imposto, IPVA, muitas vezes elevado.

As peças só são encontradas na concessionária da marca.

O custo das peças é muito alto.

A manutenção também tem um custo mais alto.



Mas fato é que também encontramos apaixonados por esse tipo de carro que, muitas vezes, mantêm essas relíquias com suas manutenções religiosamente em dia.

Mas um dos maiores problemas dos curiosos é quando o preço do carro de luxo despenca no mercado de usados, aí um inexperiente acaba só visualizando a potência da lataria e esquecendo o principal: a manutenção!

Agora, os amigos leitores devem estar se perguntando: apesar de todas essas considerações, a compra de carro de luxo usado é recomendada?

A resposta é: depende!

Isso porque não recomendo a compra para quem não tem condições e disposição para se manter o carro de luxo, além da necessidade de muitas vezes ter um backup para locomoção, devido à demora em encontrar peças de reparo no mercado.

E a minha recomendação nem é necessária para aqueles apaixonados por esse nicho de mercado, porque apesar de todos os pesares, tendo condições eles irão sim adquirir essas relíquias.

E aproveito aqui esta nobre oportunidade que me é concedida nesta coluna, para falar aos amigos leitores do jornal A Gazeta, para parabenizar os proprietários de carros antigos, pois são verdadeiros guardiões da história da indústria automobilística, na rigorosa maioria das vezes dedicados e cuidadosos na restauração desses primores.

Então, se a paixão aqui é o que sobreleva, vale a pena compartilhar algumas dicas que os compradores devem observar na compra do carro de luxo. Tomem nota:

Observar se o antigo proprietário fazia as revisões periódicas.

Verificar a quilometragem do carro para ver se está muito rodado.

Verificar o estado do motor, caixa de direção e câmbio automático.

Testar a parte elétrica, vidros, ar condicionado, travas, rádios e outros acessórios.

Verificar o estado de conservação da lataria, pintura em geral.



Concluo dizendo aos amigos leitores que precisamos ficar bem atentos no momento da compra do carro de luxo e, se você não estiver preparado para avaliar o carro, a recomendação de ouro é levar o veículo a uma oficina de sua confiança ou contratar uma empresa de vistoria para que seja prestado toda essa assistência para você não comprar “gato por lebre”.

E desejo sucesso na sua nova aquisição!