Hoje, amigos leitores, nós vamos falar de um assunto que é muito presente na vida dos motoristas: barulhos no carro. Mas vou iniciar este artigo de A Gazeta lançando a seguinte pergunta: vocês sabem identificar quais são os barulhos mais comuns no motor do carro?
E, mais do que isso: vocês conseguem identificar qual é o problema que esses barulhos indicam?
A proposta aqui para os leitores é compartilhar interessantes dicas sobre os problemas mais comuns que podem ser percebidos se o motorista parar, um pouquinho, e prestar atenção aos sinais sonoros que o veículo pode apresentar.
Os barulhos, via de regra, são indicativos de problemas que, se não forem tratados, podem acarretar danos muito maiores ao veículo, chegando a comprometer a própria funcionalidade do motor.
Com o tempo, o motor do carro vai ficando cansando, com algumas folgas e, por isso, passa a apresentar alguns sinais sonoros. Se o veículo tem alta rodagem, percorre estradas de chão ou com muitos buracos ou, ainda, se não são realizadas manutenções preventivas periódicas, as chances de aparecimento de folgas no motor aumentam e, com elas, também vêm os barulhos.
Sabemos que não é uma tarefa fácil identificar qual é o problema a partir da percepção de um barulho do carro. Mas vale aqui um importante registro para vocês, amigos leitores: quanto mais precisa for a descrição do barulho pelo motorista, mais assertivo será o diagnóstico pela oficina mecânica de confiança.
Não é nada agradável dirigir um veículo que mais parece uma escola de samba no Carnaval, não é mesmo?
Então hoje compartilho aqui com os leitores de A Gazeta os sete barulhos mais comuns que os veículos podem apresentar.
01
Motor com folga
O primeiro barulho é aquele proveniente do motor com folga, sendo muito perceptível quando o carro frio, pela manhã, é acionado, ocasião em que pode ser identificado o barulho de peças soltas dentro do motor, geralmente nas bielas, peça responsável por iniciar o movimento rotativo contínuo no motor. Quando isso acontece, a luz de óleo geralmente acende no painel.
02
Tensão das correias
O segundo barulho é aquele derivado da tensão das correias. A função básica das correias é manter, em sincronia, o virabrequim, tecnicamente conhecido como árvore de manivelas, e o comando de válvulas. O indicativo da tensão inicia com um chiado, um assovio, que podem desaparecer quando aumenta a velocidade, geralmente acima dos 40 km/h. A dica aqui é realizar uma inspeção visual a cada 15.000 km rodados, verificando rachaduras ou trincas que são sinais de ressecamento da borracha. O vazamento de óleo no motor também pode danificar as correias.
03
Esticador de correia
O terceiro barulho é aquele resultante do esticador de correia. Nesse caso o rolamento do esticador fica chiando todo o tempo e a orientação é de que o veículo seja avaliado pelo mecânico de confiança.
04
Bomba d'água
O quarto barulho é aquele procedente da bomba d’água. Essa é uma peça que atua no sistema de arrefecimento, fazendo a água circular para resfriar o motor. O barulho começa com um ruído de um rolamento sem lubrificação, podendo ser percebido como um ruído grosso. Além do barulho, quando a bomba está danificada outro indicativo é o vazamento de água. A dica aqui é você, motorista, observar manchas no chão sobre o qual o veículo fica estacionado por longas horas.
05
Cabeçote do motor
O quinto barulho é aquele originário cabeçote do motor ou bronzinas. Esse barulho aparece com o carro frio, logo pela manhã, e depois que o motor lubrifica o barulho diminui. Aqui a indicação é de que o veículo seja encaminhado à oficina mecânica de confiança para avaliação e reparo, para evitar que o dano aumente.
06
Falta de água no radiador
O sexto barulho é aquele proveniente da falta de água no radiador devido a um vazamento nas mangueiras. O barulho identifica-se com um balão de ar vazando e esse problema resulta no aquecimento do motor. Aqui o dano é certeiro, pois a ausência de reparo imediato leva à queima da junta do cabeçote e pode, até mesmo, fundir o motor.
07
Suporte do motor quebrado
O sétimo barulho é aquele oriundo do suporte do motor quebrado. Há carros com dois, três ou até quatro suportes no motor, os quais têm a função de amortecer as vibrações. Quando o calço está quebrado ou desgastado com o uso, ele deixa o motor dando soco nas arrancadas e faz um barulho bem forte, tipo uma martelada, principalmente quando o veículo passa por um buraco.
Todos esses barulhos descritos aqui nesta coluna podem ser evitados a partir da manutenção preventiva e periódica do veículo pela oficina mecânica de confiança.
Mas se, por acaso, alguns deles aparecer, você, amigo leitor, já vai conseguir, a partir de agora, a identificar a origem do problema, auxiliando o mecânico no diagnóstico assertivo e eficiente no conserto de seu veículo. Afinal, para se promover um trânsito seguro também é necessário fazer a correta manutenção dos veículos.
Até a próxima coluna, forte abraço!