Quais são os barulhos mais comuns no motor do carro?

01

Motor com folga

O primeiro barulho é aquele proveniente do motor com folga, sendo muito perceptível quando o carro frio, pela manhã, é acionado, ocasião em que pode ser identificado o barulho de peças soltas dentro do motor, geralmente nas bielas, peça responsável por iniciar o movimento rotativo contínuo no motor. Quando isso acontece, a luz de óleo geralmente acende no painel.

02

Tensão das correias

O segundo barulho é aquele derivado da tensão das correias. A função básica das correias é manter, em sincronia, o virabrequim, tecnicamente conhecido como árvore de manivelas, e o comando de válvulas. O indicativo da tensão inicia com um chiado, um assovio, que podem desaparecer quando aumenta a velocidade, geralmente acima dos 40 km/h. A dica aqui é realizar uma inspeção visual a cada 15.000 km rodados, verificando rachaduras ou trincas que são sinais de ressecamento da borracha. O vazamento de óleo no motor também pode danificar as correias.

03

Esticador de correia

O terceiro barulho é aquele resultante do esticador de correia. Nesse caso o rolamento do esticador fica chiando todo o tempo e a orientação é de que o veículo seja avaliado pelo mecânico de confiança.

04

Bomba d'água

O quarto barulho é aquele procedente da bomba d’água. Essa é uma peça que atua no sistema de arrefecimento, fazendo a água circular para resfriar o motor. O barulho começa com um ruído de um rolamento sem lubrificação, podendo ser percebido como um ruído grosso. Além do barulho, quando a bomba está danificada outro indicativo é o vazamento de água. A dica aqui é você, motorista, observar manchas no chão sobre o qual o veículo fica estacionado por longas horas.

05

Cabeçote do motor

O quinto barulho é aquele originário cabeçote do motor ou bronzinas. Esse barulho aparece com o carro frio, logo pela manhã, e depois que o motor lubrifica o barulho diminui. Aqui a indicação é de que o veículo seja encaminhado à oficina mecânica de confiança para avaliação e reparo, para evitar que o dano aumente.

06

Falta de água no radiador

O sexto barulho é aquele proveniente da falta de água no radiador devido a um vazamento nas mangueiras. O barulho identifica-se com um balão de ar vazando e esse problema resulta no aquecimento do motor. Aqui o dano é certeiro, pois a ausência de reparo imediato leva à queima da junta do cabeçote e pode, até mesmo, fundir o motor.

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Suporte do motor quebrado