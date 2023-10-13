Que cuidados eu preciso ter com a pintura do meu carro?

Para lavar o carro, o ideal é usar produtos específicos para esse tipo de limpeza Crédito: Shutterstock

Que carro é uma paixão nacional todos nós já sabemos. E para cuidar dessa paixão é preciso que os motoristas tenham um cuidado especial com a pintura. E é esse o tema do artigo de hoje. Vou falar para vocês, amigos leitores, quais são os cuidados que você precisa ter com a pintura do seu carro. Venham comigo!

Quem não gosta de andar num carro cheiroso e limpo, não é mesmo?! Pena que o cheirinho de carro novo com o tempo acaba, mas não devemos abandonar o hábito de manter o carro sempre limpo e conservado, pois faz uma grande diferença na hora da revenda do veículo.

Então vamos às dicas de conservação da pintura do seu carro:

Lavagem: quais são os cuidados recomendados?

A dica aqui é sempre lavar à sombra para não manchar a pintura, usando produtos específicos para lavagem de automóvel. Você, amigo leitor, não pode nem pensar em usar sabão em pó, vassoura de pelo ou bucha de vasilha para esfregar a lataria do carro. O ideal é usar sabão de ph neutro e produtos específicos para lavagem dos carros que geralmente são encontrados em lojas de peças.

Existe uma maneira mais indicada para proceder com a lavagem do carro?

Existe sim. Primeiro deve-se molhar todo o carro. Em seguida, passar o shampoo, ou um sabão neutro, começando sempre do teto para as partes inferiores, com panos ou buchas apropriadas, podendo ser de algodão ou microfibra para não arranhar a lataria.

Fica aqui o alerta: cuidado com as partes inferiores, geralmente elas contêm resíduos de terra, sendo necessário lavar o pano com frequência para não arranhar a pintura. Vale aqui o aviso que o cuidado deve ser redobrado com o carro de cor preta, pois as chances de arranhar são ainda maiores.

Solventes: posso usar para remover impurezas na pintura?

O uso de solventes como querosene e gasolina não é recomendado e, certamente, irá manchar a pintura. Se você precisar remover um pinche que ficou na lataria do seu carro, existem removedores apropriados que não vão agredir a pintura do carro.

Como retirar a seiva de uma árvore que caiu na pintura?

Geralmente quando vamos estacionar uma sombra é sempre bem-vinda. Entretanto, precisamos tomar muito cuidado, pois as seivas danificam a pintura causando manchas. E não podia deixar de falar do coco de passarinho. Se você limpar logo não vai marcar a pintura, mas se deixar de um dia para o outro pegando sol vai queimar o verniz da pintura e, para resolver, só com uma pintura nova.

A lavagem automática arranha o carro?

Podem ficar tranquilos, amigos leitores, pois a lavagem automática não arranha seu carro. Mas fica aqui um aviso: se o seu carro foi pintado há menos de um mês não é recomendado esse tipo de lavagem, pois as fibras do rolo podem danificar a pintura.

E o pulo do gato para deixar seu carro brilhando?

Para encerrar este nosso artigo de hoje vou deixar várias dicas que os amigos leitores podem lançar mão para ter o carro novinho em folha novamente. Começando pela cera: vale muito a pena encerar seu carro após a lavagem, porque o produto forma uma camada de proteção e vai deixar o seu carro bem mais protegido.

Nos metais do seu carro, recomendo o uso de polidor de metais e, após a aplicação, oriento o uso de uma flanela para espalhar o produto e deixar uniforme na peça aplicada. Ela ficará brilhando. Já nos vidros, oriento que seja utilizado um pano umedecido com água e um produto específico para limpeza de vidros. A dica valiosa aqui é utilizar o produto vitrificador. Os vidros ficarão num brilho só.

Então, leitores de A Gazeta, espero que possam aplicar essas dicas para manter o carro sempre com boa aparência e, é claro, sem esquecer de manter a manutenção preventiva em dia. Um carro preservado também é um carro seguro. Afinal, o brilho do carro também revela o brilho do dono.

Até a próxima coluna.