Restaurante do chef Jacquin não vingou no Aeroporto de Vitória

Loja que tinha cardápio assinado pela estrela do Master Chef era para ter sido inaugurada em junho

Vitória
Publicado em 16/08/2019 às 14h50
Atualizado em 11/12/2019 às 05h41
O chef francês Erick Jacquin. Crédito: VECCOMM/Divulgação
O restaurante no Aeroporto de Vitória com cardápio assinado pelo famoso chef francês Érick Jacquin não tem nem cheiro de que vai sair do papel.

A rede de fast-food Le Croq, do grupo brasileiro Bghum, estava prevista para ser inaugurada em junho deste ano. Mas até hoje não há nenhum contrato nem negociações em curso junto à Infraero, segundo informou a estatal à coluna.

Saguão da sala de embarque do novo Aeroporto de Vitória . Crédito: Vitor Jubini - 24/04/2019
Atualmente, dos 71 pontos comerciais do terminal capixaba, 49 estão em funcionamento. A previsão é de que até o final deste ano abra mais uma unidade. A loja, que está em fase de aprovação de projetos, é do setor de vinhos e tabacos.

A ocupação, embora seja bem superior a do antigo terminal – antes funcionavam 25 unidades –, está abaixo do que esperava o mercado nesse um ano e meio do novo Aeroporto de Vitória.

