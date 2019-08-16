Restaurante do chef Jacquin não vingou no Aeroporto de Vitória

O chef francês Erick Jacquin. Crédito: VECCOMM/Divulgação

O restaurante no Aeroporto de Vitória com cardápio assinado pelo famoso chef francês Érick Jacquin não tem nem cheiro de que vai sair do papel.



A rede de fast-food Le Croq, do grupo brasileiro Bghum, estava prevista para ser inaugurada em junho deste ano. Mas até hoje não há nenhum contrato nem negociações em curso junto à Infraero, segundo informou a estatal à coluna.

Saguão da sala de embarque do novo Aeroporto de Vitória . Crédito: Vitor Jubini - 24/04/2019

Atualmente, dos 71 pontos comerciais do terminal capixaba, 49 estão em funcionamento. A previsão é de que até o final deste ano abra mais uma unidade. A loja, que está em fase de aprovação de projetos, é do setor de vinhos e tabacos.

A ocupação, embora seja bem superior a do antigo terminal – antes funcionavam 25 unidades –, está abaixo do que esperava o mercado nesse um ano e meio do novo Aeroporto de Vitória.

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais