Vem aí o Encontro de Lideranças da Rede Gazeta

Encontro de Lideranças da Rede Gazeta na Pedra Azul. . Crédito: Arquivo Rede Gazeta

O 14º Encontro de Lideranças Empresariais da Rede Gazeta já está aquecendo as turbinas para o friozinho de Pedra Azul. O evento, que reúne os principais líderes empresariais e políticos do Estado, acontece nos dias 25 a 27 de outubro. Já no primeiro dia, a jornalista Andréia Sadi, da GloboNews, vai mediar o painel “Novas Lideranças Políticas”, com participação do deputado federal capixaba Felipe Rigoni (PSB) e os parlamentares Luiz Lima (PSL-RJ) e Luisa Canziani (PTB-PR).

Música na Pedra Azul

O Encontro de Lideranças traz mais novidades este ano. Uma delas, que RR adianta em primeiríssima mão, é o show exclusivo da cantora Leila Pinheiro e do grupo MPB4, logo após o encerramento das palestras, no sábado. Os convites para o evento começam a ser disparados essa semana. O show de Leila será acompanhado de almoço regado a churrasco na piscina da Pousada Pedra Azul.

Olha a selfie! Laila e Karina Nemer: em noite de festa na Ilha. . Crédito: Cacá Lima

Campeão na pista

O primeiro campeão mundial de automobilismo com carros movidos à eletricidade, na Fórmula E, o piloto Nelsinho Piquet é presença confirmada na abertura da maior feira de tecnologia automotiva do Espírito Santo, a Autotech 2019, no dia 11 de outubro, na Praça do Papa.

O Brasil que queremos

Nosso ex-governador Paulo Hartung é o convidado do Pensamento Nacional das Bases Empresariais para exposição do tema Eficiência em Gestão Pública, dia 9 de outubro, em São Paulo. O encontro integra a série “Do Brasil que temos ao Brasil que queremos”.

Patyl Pimentel e Iêda Pontes. . Crédito: Cacá Lima

Zig.

Marcio Atala estará em Vitória no dia 30 em comemoração aos 78 anos da Buaiz Alimentos. A palestra é para convidados de Eduarda Buaiz e com o tema “Vida em Movimento”.

Zag.

Penha Nonato prepara micareta com Ivete, na Disney.

Pedro Chieppe Ferraço e Ana Clara Benevides. Crédito: Cacá Lima

Zig.

Izabel Braga, Eulália Chieppe, Beth Dalcolmo, Giovanna Buaiz, Anginha Buaiz, Talita de Pinho e Letícia Mameri são presenças confirmadas no Encontros do Saber, que vai discutir o suicídio na juventude, no dia 9, no Auditório da Rede Gazeta.

Luana Piovani, Atriz, ao falar sobre “verdades que ninguém tem coragem de dizer” "Dá trabalho ser brasileira."

Aloizio Faria Junior e Paula Baião. Crédito: Cacá Lima

Objeto de Desejo

Tênis Vans em homenagem ao Moma. Crédito: divulgação

A Vans acaba de lançar um tênis que, na verdade, é praticamente um item de colecionador e permite carregar o Museu de Arte Moderna (MoMa) nos pés. Colorido e parecendo uma colcha de retalhos, essa edição especial da Vans em parceria com o MoMA celebra a reabertura do museu. O tênis é unissex e, no site, custa U$ 340, cerca de R$ 1.438.

Paulo Henrique Miranda e Erika Marba. Crédito: Cacá Lima

Outubro Rosa. Gabriela Queiroz e a vice-governadora Jaqueline Moraes: em noite de concerto no Palácio Anchieta. . Crédito: Monica Zorzanelli

