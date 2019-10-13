Renata Rasseli
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tripulação do navio Logos Hope vai conhecer Projeto Tamar, em Vitória

Os 400 voluntários que trabalham no navio foram convidados pelo projeto a irem conhecer as instalações do equipamento de preservação da vida marinha, na Capital capixaba

Vitória
Tripulação se veste com roupas típicas de seu país de origem dentro do navio: A GAZETA foi convidada para a cerimônia de abertura da Logos Hope, em Vitória, na manhã da última quinta, dia 10. Crédito: Vitor Jubini
Colaboração: Pedro Permuy

Logos Hope, a maior livraria flutuante do mundo que abriu para visitação em Vitória na tarde desta quinta, dia 10, traz com ela 400 tripulantes de mais de 60 nacionalidades diferentes. Voluntários, esses colaboradores trabalham por turnos e têm folgas ao longo da semana. Em um desses dias de relax, eles vão poder ir ao Projeto Tamar, na Praça do Papa, para conhecer de perto um pouco do projeto de preservação da vida marinha sediado na Capital.

VÍDEO | Tour virtual: visitamos a Logos Hope no ES; veja como é o navio por dentro

A coluna descobriu que a própria organização do projeto é que convidou os tripulantes a irem até lá. "Eles vão aprender sobre as tartarugas, a vida marinha, nosso trabalho de preservação... E vão aos poucos. Mas estamos nos preparando e ansiosos para recebê-los", confidencia a bióloga Denise Riete, do Projeto Tamar.

Serginho Groisman vem aí

