Logos Hope, a maior livraria flutuante do mundo que abriu para visitação em Vitória na tarde desta quinta, dia 10, traz com ela 400 tripulantes de mais de 60 nacionalidades diferentes. Voluntários, esses colaboradores trabalham por turnos e têm folgas ao longo da semana. Em um desses dias de relax, eles vão poder ir ao Projeto Tamar, na Praça do Papa, para conhecer de perto um pouco do projeto de preservação da vida marinha sediado na Capital.
A coluna descobriu que a própria organização do projeto é que convidou os tripulantes a irem até lá. "Eles vão aprender sobre as tartarugas, a vida marinha, nosso trabalho de preservação... E vão aos poucos. Mas estamos nos preparando e ansiosos para recebê-los", confidencia a bióloga Denise Riete, do Projeto Tamar.
