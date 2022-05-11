Sylviene Guaitolini celebra aniversário com jantar na Ilha do Frade

Sylviene Guaitolini aniversariou no dia 28 de abril e celebrou no dia 6 de maio, em sua casa, na Ilha do Frade Crédito: Cacá Lima

Festeira de carteirinha, Sylviene Guaitolini celebrou idade nova nesta sexta-feira (06), com jantar, em sua casa, na Ilha do Frade, ao lado de amigos e familiares. O menu foi assinado pela chef Claudia Moulin e a decoração pela dupla Rosangela e Katia Lessa. E a pista ferveu ao som de Douglas Richa e banda Vamos pro Rock. Confira quem prestigiou a festa na galeria de fotos de Cacá Lima.

Décio e Eulália Chieppe Crédito: Cacá Lima

Sérgio e Leila Tristão Crédito: Cacá Lima

Maria Claudia e Luiz Claudio Allemand Crédito: Cacá Lima

Ana Paula Gimenes e Marcio Brotto Crédito: Cacá Lima

Frede Ceciliano e Marcela Pagani Crédito: Cacá Lima

Aniversário de Sylviene Guaitolini

ES NA ESTÔNIA

O Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest) está participando da 8ª Conferência de Governança Eletrônica “Governança Resiliente e Sem Costura”, que teve início em Tallinn, na Estônia, nesta terça-feira (10).

O presidente do Prodest, Marcelo Cornélio, está acompanhando o evento que termina na próxima quinta-feira (12) e está integrando uma missão internacional, organizada pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação (Abep-TIC). Para ele, a Conferência é uma grande oportunidade de conhecer as melhores práticas de Tecnologia da Informação adotadas em diversas partes do mundo.

INAUGURAÇÃO

Carlos Meneghel e Leonardo Freitas: na pré-inauguração da Trattoria Tratoria nesta segunda-feira (09), na Praia do Canto. A casa, que tem menu dos chefs Hugo Grassi e Fabrício Bassini, abre as portas ao público nesta quarta-feira. Crédito: Divulgação

RR NEWS

Valdecir e Geise Torezani recebem nesta quarta-feira (11), em São Paulo, o Prêmio de Empresa Brasileira de 2022, durante a 15ª edição do Brazil Quality Summit 2022.

O ortopedista Lourimar Tolêdo desembarca em Fortaleza-CE, nesta quarta-feira (12), para participar do 18º Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Coluna (SBC), até o próximo sábado (14). No evento, o médico capixaba vai se aprofundar ainda mais em cirurgia minimamente invasiva, procedimento no qual ele é referência.

Christina Abelha e Luiz Paulo de Oliveira Santos convidam para o casamento no dia 28 de maio, na Casa Dugê, Praia do Canto. Estaremos lá!

Larissa Villaschi é presença confirmada na Casa Cor 2022. A arquiteta prepara um projeto inovador em um espaço de 100 m². O evento já está com data marcada e acontecerá entre os dias 21 de setembro a 20 de novembro, no 38º Batalhão de Infantaria, em Vila Velha.

Isla Vitória e Emar Batalha convidam para uma tarde de bolsas e joias, nesta quinta-feira (12), das 16 à 19h, na Rua Joaquim Lírio, Praia do Canto.

O Atelier MAWT acaba de lançar a sua campanha 2022 para o mercado nupcial. Intitulada "A Felicidade de Toda Beleza", o editorial foi produzido para apresentar as futuras noivas, inspirações de vestidos, makes e penteados.

O Dia das Mães no Shopping Vila Velha ainda não chegou ao fim e a promoção em celebração à data vai até o próximo domingo, dia 15. Carolina Marapodi, gerente de Marketing, explica que a ideia é proporcionar mais uma semana de experiência de compras e vantagens. Além de garantir brinde na compra de produtos, quem comprar no shopping pode concorrer a vale compras de até R$ 5 mil, que deve ser utilizado exclusivamente por meio do Assistente de Compras Virtual. A proposta inovadora já está disponível para todos os clientes do Shopping Vila Velha que precisarem de algo com rapidez e praticidade, funcionando inclusive para dar dicas e sugestões na correria do dia a dia.

Os chefs Theo, Alessandro Eller, Robson Della Fonte e Gilson Surrage vão comandar a programação gastronômica da terceira edição da Feira Vinho & Gastronomia, que acontece nos dias 10 e 11 de junho, no Steffen Centro de Eventos, na Serra.

André e Giovanna Rosa, José Antonio Castro Bernardes e Stella Miranda: na pré-inauguração da Tomatto Trattoria Crédito: Divulgação